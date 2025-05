PROBABILI FORMAZIONI COMO INTER: LE ULTIME MOSSE DI INZAGHI

La situazione si è fatta complicata con il beffardo pareggio contro la Lazio, i campioni in carica si giocano le ultime chance di scudetto allo stadio Sinigaglia e quindi le probabili formazioni Como Inter sono al centro dell’attenzione per il verdetto più atteso della Serie A. Inutile fare calcoli e ragionamenti: bisogna vincere e sperare, naturalmente tenendo presente che in ogni caso la stagione dell’Inter non finirà stasera e ci sarà poi un sogno ancora più grande da vivere – chissà se con l’aggiunta di uno spareggio di mezzo…

Molto più tranquillo il Como di Cesc Fabregas, che saluterà i propri tifosi al termine di un campionato eccellente, che ha portato la salvezza con enorme anticipo e messo le basi magari anche per qualcosa di più in futuro. Vedremo allora se i lariani finiranno questo loro eccellente torneo da neopromossa con una ciliegina sulla torta, anche se l’attenzione evidentemente sarà tutta per gli ospiti nelle probabili formazioni Como Inter stasera in riva al lago…

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Como Inter è molto chiaro secondo Snai. Per la vittoria degli ospiti, il segno 2 sarebbe quotato a 1,63. Vincite più gustose sarebbero evidentemente quelle con il pareggio a 4,25, oppure un successo del Como che vi premierebbe 4,60 volte.

PROBABILI FORMAZIONI COMO INTER

CHI SCHIERA FABREGAS?

Cesc Fabregas può permettersi di non fare troppi calcoli nelle probabili formazioni Como Inter, per salutare il proprio pubblico. Ci sono però tre potenziali ballottaggi nel modulo 4-3-3 dei lariani: Butez in porta; davanti a lui dovrebbero essere certi del posto Vojvoda, Smolcic e Kempf, mentre Valle a sinistra potrebbe essere favorito su Moreno Alberto; a centrocampo sembra essere tutto chiaro grazie a Da Cunha, Perrone e Caqueret; musica diversa nel tridente d’attacco del Como, che disegniamo con Strefezza, Douvikas e Paz, ma vede le candidature forti anche di Ikoné e Cutrone.

INZAGHI FRA TITOLARI E CAUTELE

Simone Inzaghi ritrova Pavard in difesa per le probabili formazioni Como Inter, mentre dovrebbe prevalere la cautela per quanto riguarda Lautaro Martinez, quindi in attacco diamo spazio a Taremi di fianco a Thuram. Davanti a Sommer invece ecco come si diceva il francese, che farà reparto con De Vrij (che dovrebbe essere preferito ad Acerbi) e Bastoni. A centrocampo qualche dubbio sulle fasce, ma scegliamo come titolari Dumfries e Dimarco, quindi secondo la formazione tipo dell’Inter, come d’altronde anche nel cuore della mediana che vedrà infatti titolari a Como Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

PROBABILI FORMAZIONI COMO INTER: IL TABELLINO

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Smolcic, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Douvikas, Paz. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.