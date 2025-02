PROBABILI FORMAZIONI COMO JUVENTUS: CHI GIOCA AL SINIGAGLIA?

Nell’anticipo serale del weekend di Serie A si affrontano due compagini molto distanti in classifica anche se i due schieramenti potrebbero essere simili almeno nella scelta del modulo da parte degli allenatori come possiamo evidenziare nelle probabili formazioni Como Juventus. In campionato questo incrocio mancava bene da ventuno anni ed allora si era imposta la Vecchia Signora in trasferta per 3 a 1 mentre in questa stagione i bianconeri hanno saputo imporsi in casa nettamente calando un altro tris e senza subire neanche una rete avversaria.

La squadra di mister Motta vorrebbe ripetere il successo ottenuto contro l’Empoli nello scorso turno di campionato. Gli uomini del tecnico Fabregas preferirebbero invece evitare di subire un’altra sconfitta come quella contro il Bologna. Entrambe queste compagini lottano per degli obietti ben precisi ovvero la salvezza per quanto riguarda i lombardi, nonostante la zona retrocessione sia lontana appena due punti, e tornare in Champions League è invece lo scopo della Juve, sebbene al momento debba risalire dall’attuale sesta posizione in classifica.

PRONOSTICO E QUOTE: BIANCONERI IN VANTAGGIO

L’esito finale per la sfida Como Juventus favorisce gli ospiti. Per Snai il 2 e cioè il successo dei bianconeri viene pagato a non più di 2.05, in netto contrasto dunque con quello che è invece l’1, e quindi la vittoria dei lariani, quotata a 3.75. L’incontro potrebbe concludersi pure con un pareggio ricordando infine che il segno x viene indicato a 3.35 nel pronostico.

PROBABILI FORMAZIONI COMO JUVENTUS

FABREGAS SENZA LO SQUALIFICATO FADERA

Nelle probabili formazioni Como Juventus bisogna sottolineare l’assenza di Fadera per squalifica. Il tecnico spagnolo Fabregas dovrebbe in ogni caso optare per l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 con un reparto arretrato composto da Butez in porta e Smolcic, Dossena, Goldaniga con Valle davanti a lui. In centrocampo ci dovrebbero poi essere Perrone ed uno tra Caqueret e Da Cunha mentre in fase offensiva i trequartisti Diao, Nico Paz e Strefezza oppure il neo arrivato dalla Fiorentina Ikonè, con Cutrone a guidare l’attacco da centravanti.

MOTTA DOVRA’ FARE A MENO DI CAMBIASO?

Chi potrebbe esserci nelle probabili formazioni Como Juventus tra gli ospiti? La Vecchia Signora dovrebbe utilizzare pure lei un 4-2-3-1 rispetto ai biancoblu, con il tecnico Motta che può però contare sul fatto di non avere squalificati. L’infermeria bianconera è in ogni caso sempre piena e l’allenatore italobrasiliano dovrà quindi rinunciare ai soliti Milik, Bremer, Bremer, Cabal, Kalulu e pure Cambiaso, che salterà anche l’impegno col PSV in Champions League. In porta Di Gregorio con Weah, Renato Veiga, Gatti e Savona a sua protezione. Centrocampo pilotato da Locatelli e Koopmeiners dietro a Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz, pronti ad agire a supporto di Kolo Muani.

IL TABELLINO DELLE PROBABILI FORMAZIONI COMO JUVENTUS

COMO (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Perrone; Caqueret, Valle; Diao, Paz, Strefezza; Cutrone. All.: C. Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Weah, Renato Veiga, Gatti, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: T. Motta.