PROBABILI FORMAZIONI COMO ROMA: ANBALIZZIAMO LE MOSSE AL SINIGAGLIA

Con le probabili formazioni Como Roma presentiamo la partita di Serie A che si disputerà oggi in riva al lago, ambientazione affascinante per un match tra due squadre che però hanno poco margine per la poesia. Il Como di Cesc Fabregas è reduce da due pareggi consecutivi che se non altro hanno mosso la classifica, ma contro Monza e Venezia si sarebbe potuto fare anche meglio, o probabilmente l’avrebbe fatto il Como di inizio stagione, che aveva impressionato tutti. Urge ritrovare quella qualità se si vorrà arrivare alla salvezza…

Video Venezia Como (2-2)/ Gol e highlights: Oristanio ripristina l'equilibrio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

Fatte le debite proporzioni, è però la Roma di Claudio Ranieri ad avere ancora più bisogno di risalire la classifica: la vittoria sul Lecce ha allontanato almeno la zona calda, ma per per tornare nei “quartieri” europei servirà la continuità di rendimento. Di certo il cambio di passo c’è stato, come ha indicato anche l’Europa League, ma la Roma non può fare calcoli in questo periodo. Insomma, un match intrigante le cui mosse degli allenatori adesso analizziamo grazie alle probabili formazioni Como Roma.

Diretta/ Venezia Como (risultato finale 2-2): pari di Oristanio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AGLI OSPITI

Prima di tuffarci davvero nelle probabili formazioni diamo uno sguardo al pronostico su Como Roma. Gli ospiti sono favoriti, anche se il quadro non è del tutto sbilanciato in favore dei giallorossi: il segno 2 infatti è quotato a 2,20 dalla Snai, mentre poi si sale a 3,25 per il segno X in caso di pareggio, oppure fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Como.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ROMA

QUALE CENTRAVANTI PER FABREGAS?

Nelle probabili formazioni Como Roma abbiamo Cesc Fabregas intenzionato a schierare i lariani con il modulo 4-2-3-1, nel quale dobbiamo segnalare almeno un paio di ballottaggi ancora aperti. Il portiere sarà Reina; davanti a lui il terzino destro Van der Brempt, mentre Goldaniga e Dossena si giocano il posto al fianco di Kempf e infine avremo Iovine a sinistra; in mediana ecco la coppia formata da Da Cunha ed Engelhardt; si passa poi sulla trequarti, dove da destra a sinistra il Como dovrebbe schierare Strefezza, Paz e Fadera nel trio alle spalle del centravanti, maglia che è ancora in bilico sebbene l’ex Belotti sia favorito nel duello con Cutrone.

Video Como Monza (1-1)/ Gol e highlights: Fabregas stecca ancora (Serie A, 30 Novembre 2024)

ECCO IL 3-4-2-1 DI RANIERI

Sul fronte giallorosso, Claudio Ranieri per le probabili formazioni Como Roma si dovrebbe invece affidare al modulo 3-4-2-1, con un solo grande dubbio fra gli undici titolari. Il portiere sarà Svilar; davanti a lui appare certa la difesa a tre formata da Mancini, Hummels e N’Dicka; linea a quattro invece a centrocampo, dove l’esterno destro potrebbe essere Celik, con Koné e Paredes nel cuore della mediana e Angelino a sinistra; infine, nel reparto offensivo indichiamo Dybala e Saelemaekers sulla trequarti alle spalle del centravanti Dovbyk. C’è un solo dubbio, che però coinvolge tre giocatori: Pellegrini potrebbe infatti trovare posto sulla trequarti, facendo slittare Saelemaekers sulla fascina destra a discapito di Celik.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ROMA: IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Ranieri.