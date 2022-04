Probabili formazioni Conference League/ Mosse, scelte e moduli (andata semifinali)

PROBABILI FORMAZIONI CONFERENCE LEAGUE: CHI GIOCA LE SEMIFINALI?

Stiamo per conoscere le probabili formazioni di Conference League: nelle semifinali di andata, che sono in programma giovedì 28 aprile alle ore 21:00, c’è Leicester Roma che naturalmente è la partita sul quale va la maggior parte della nostra attenzione, ma si gioca anche Feyenoord Marsiglia che naturalmente merita un approfondimento, non fosse altro perché la vincente del doppio confronto affronterebbe poi i giallorossi in finale. Quindi, dobbiamo adesso chiederci quali saranno i calciatori che scenderanno in campo per l’andata delle semifinali.

Nelle probabili formazioni di Conference League proveremo dunque a ipotizzare quali possano essere le mosse degli allenatori, tenendo ovviamente conto di tutti i fattori a nostra disposizione e chiaramente rifacendoci alle formazioni con cui queste squadre hanno affrontato almeno i quarti di finale, detto che per alcune potrebbe esserci la maggiore urgenza di chiudere i conti con gli obiettivi di campionato e per altre, al contrario, la Conference League sia rimasta l’unico traguardo a disposizione e dunque da affrontare nel migliore dei modi al netto di tutto. Iniziamo il nostro percorso…

PROBABILI FORMAZIONI CONFERENCE LEAGUE: LEICESTER ROMA

Per le probabili formazioni di Conference League parliamo allora di Leicester Roma. José Mourinho non dovrebbe dare spazio alle sorprese, come del resto ha dimostrato lungo tutto l’arco della stagione: sarà un 3-4-2-1 e andrà capito l’eventuale spazio di Zaniolo, che è stato l’eroe contro il Bodo/Glimt ma rischia di doversi accomodare in panchina, eventualmente in una staffetta con Mkhitaryan a meno che lo Special One decida nuovamente di arretrare l’armeno, togliendo così Sérgio Oliveira o Cristante dalla zona mediana. Nel Leicester invece il ballottaggio offensivo dovrebbe riguardare Patson Daka e Jamie Vardy, con Iheanacho che passerebbe a essere la terza scelta come prima punta a meno che giochi da esterno; qui però Brendan Rodgers dovrebbe puntare su giocatori di maggiore tasso tecnico, e questi rispondono ai nomi di Maddison e Harvey Barnes. Tielemans e Dewsbury-Hall saranno invece gli elementi che stazioneranno centralmente, tra la trequarti e il centrocampo; come schermo davanti alla difesa giocherà ancora Nampalys Mendy, perché Ndidi è ai box per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI CONFERENCE LEAGUE: FEYENOORD MARSIGLIA

Per le probabili formazioni di Conference League sono interessanti le scelte di Jorge Sampaoli per Feyenoord Marsiglia: l’allenatore dell’Olympique dovrebbe puntare sul classico centrocampo muscolare nel quale il faro è Guendouzi, ma soprattutto nel suo reparto offensivo potrebbe scegliere un tridente pesante con Bamba Dieng da prima punta e il supporto di Payet e Milik sulle corsie esterne. Da capire poi se in porta giocherà il veterano Mandanda o l’ex della Roma Pau Lopez: il ballottaggio è aperto. Nel Feyenoord a guidare il centrocampo sarà Orkun Kökcü, di fatto sarà lui a dover impostare i ritmi dell’azione mentre al suo fianco senza particolari sorprese dovremmo vedere Aursnes. Da osservare poi con attenzione altri due elementi che agiranno come esterni: il terzino destro sarà l’altro finlandese Lutsharel Geertruida, mentre come laterale alto a sinistra, nel tridente messo in campo da Arne Slot, ci sarà il colombiano Luis Sinisterra che è un favoloso uomo assist ma in questa stagione è esploso anche dal punto di vista realizzativo (22 reti) e sarà sicuramente il pericolo pubblico numero uno nella semifinale di andata della Conference League.











