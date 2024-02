Probabili formazioni Copenhagen Manchester City/ Diretta tv: Haaland ci sarà! (12 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Copenhagen Manchester City ci accompagnano verso l’incontro che domani sera si disputerà presso lo stadio Parken della capitale danese per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Naturalmente i favori del pronostico sono tutti per i campioni d’Europa in carica del Manchester City, che hanno vinto il proprio girone e in premio hanno ricevuto un sorteggio abbastanza favorevole per il primo turno ad eliminazione diretta, magari da onorare mettendo la strada in discesa fin dal match d’andata.

Dall’altra parte, il Copenhagen ha ben poco da perdere: i danesi, in un certo senso, hanno già “vinto” la loro Champions League qualificandosi per gli ottavi di finale per la prima volta dopo diversi anni; nel girone hanno battuto il Manchester United e adesso ci riprovano contro i cugini, anche se il livello di difficoltà sarà ancora più alto. In attesa di scoprire se almeno l’andata casalinga potrà dare loro belle notizie, leggiamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Copenhagen Manchester City.

DIRETTA COPENHAGEN MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Copenhagen Manchester City sarà garantita sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video sarà garantita naturalmente da Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV ai rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI COPENHAGEN MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI NEESTRUP

Le probabili formazioni di Copenhagen Manchester City ci dicono che l’allenatore di casa Jacob Neestrup dovrebbe puntare su un modulo 4-3-3, dunque offensivo almeno sulla carta, con questi possibili undici calciatori titolari dal primo minuto: Grabara in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Ankersen, Vavro, Diks e Jelert da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto dal primo minuto dovrebbe essere composto da Lerager, Falk e Diogo Gonçalves; infine, il tridente d’attacco titolare del Copenaghen dovrebbe prevedere Elyounoussi a destra, il centravanti Claessen e come ala sinistra Achouri.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Sul fronte inglese, ecco che le probabili formazioni di Copenhagen Manchester City dovrebbero prevedere per mister Pep Guardiola un modulo 4-1-4-1, che l’allenatore catalano ritiene in questo momento ideale per esaltare le caratteristiche dei propri giocatori. Quanto ai titolari, cominciamo da Ederson in porta; la difesa a quattro dovrebbe invece proporci da destra a sinistra Walker, Ruben Dias, Aké e Gvardiol; il ruolo di regista basso sarà affidato naturalmente a Rodri; ecco poi un fenomenale quartetto con compiti più offensivi, formato da Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez e Foden; infine, nelle ultime settimane è rientrato Haaland, che sarà dunque regolarmente il centravanti del City in terra danese.

PROBABILI FORMAZIONI COPENHAGEN MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

COPENHAGEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claessen, Achouri. All. Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola.











