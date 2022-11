Probabili formazioni Corea del Sud Ghana/ Quote: spicca il “napoletano” Kim

Le probabili formazioni di Corea del Sud Ghana ci accompagnano verso una partita che oggi pomeriggio sarà già delicatissima per entrambe le compagini nel girone H dei Mondiali 2022. La Corea del Sud ha iniziato piuttosto bene, grazie a un pareggio contro l’Uruguay nella prima giornata, ma adesso deve ottenere un altro risultato positivo per aumentare le proprie speranze di qualificazione agli ottavi partendo da un girone in cui le grandi favorite sono naturalmente la Celeste e anche il Portogallo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO URUGUAY/ Quote: grandi nomi attorno a CR7

Per il Ghana la situazione è ancora più delicata: gli africani infatti non hanno sfigurato contro i lusitani, ma sono usciti sconfitti dalla prima partita e di conseguenza adesso anche un pareggio potrebbe servire a poco, di conseguenza gli africani dovranno prendersi qualche rischio per cercare la vittoria. Questo è il quadro della situazione, ma adesso andiamo ad analizzare più nel dettaglio le ultime notizie sulle probabili formazioni di Corea del Sud Ghana.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SVIZZERA/ Quote: Richarlison uomo copertina

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Corea del Sud Ghana, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Grande equilibrio, ma con gli asiatici leggermente favoriti dal momento che il segno 1 è quotato a 2,60; si sale poi a quota 3,00 sul segno 2 in caso di successo del Ghana, infine il pareggio varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD GHANA

LE MOSSE DI BENTO

Le probabili formazioni di Corea del Sud Ghana, per quanto riguarda la Nazionale asiatica allenata dal portoghese Paulo Bento, dovrebbero vedere la Corea del Sud schierata con un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe vedere questi undici titolari nella formazione di partenza: Kim Seung-Gyu in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Kim Moon H-wan, il “napoletano” Kim Min-Jae, Kwon Gyung-kwon e Kim Jin-su; nel cuore della mediana potrebbero agire Hgwang-in-beom e Son Jun-ho; ecco poi sulla trequarti Lee Jae-Sung, Geong Woo-Yeong e naturalmente la stella Son Heung-min a supporto del centravanti Hwang Hee-chan.

Diretta/ Camerun Serbia (risultato 1-2) streaming video Rai 2: ribaltone balcanico!

LE SCELTE DI ADDO

Sul fronte africano, le probabili formazioni di Corea del Sud Ghana vedrebbero per la Nazionale allenata da Otto Addo un modulo 4-2-3-1 che potrebbe vedere i seguenti undici titolari dal primo minuto: Ati Zigi in porta; la difesa a quattro formata da Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah; nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Partey e Owusu; André Ayew, Kudus e Jordan Ayew dovrebbero invece formare il trio sulla trequarti, a supporto del centravanti “spagnolo” Inaki Williams.

PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD GHANA: IL TABELLINO

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon H-wan, Kim Min-jae, Kwon Gyung-kwon, Kim Jin-su; Hgwang-in-beom, Son Jun-ho; Lee Jae-Sung, Geong Woo-Yeong, Son Heung-min; Hwang Hee-chan. All. Bento.

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; A. Ayew, Kudus, J. Ayew; I. Williams. All. Addo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA