Probabili formazioni Costa Rica Germania/ Quote: Muller sarà il centravanti?

PROBABILI FORMAZIONI COSTA RICA GERMANIA: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Costa Rica Germania ci avviciniamo alla partita di questa sera, che sarà valida per il girone E dei Mondiali Qatar 2022 ed incredibilmente vedrà di fatto le due formazioni a caccia della vittoria che è l’unica speranza per il passaggio del turno. Anzi, stanno peggio i tedeschi, ultimi a quota un punto dopo la clamorosa sconfitta contro il Giappone e il pareggio per 1-1 contro la Spagna nelle precedenti due giornate, che naturalmente condannano la Germania alla vittoria per evitare la seconda eliminazione consecutiva già nella fase a gironi.

Il Costa Rica aveva cominciato addirittura con un umiliante 0-7 incassato contro la Spagna, ma la seconda giornata ha visto la vittoria dei Ticos contro il Giappone, di conseguenza adesso sulla carta sarebbe proprio il Costa Rica ad avere le migliori possibilità di qualificazione. In ogni caso sarà una partita da non perdere, perché il girone si è rivelato molto più avvincente del previsto: andiamo allora a scoprire cosa ci dicono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Costa Rica Germania…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Costa Rica Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: Costa Rica formalmente in casa ma certamente è favoritissima la Germania, infatti il segno 2 è quotato a 1,11 mentre il segno 1 tocca addirittura quota 20. Infine, un pareggio varrebbe già ben 10 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA RICA GERMANIA

LE MOSSE DI SUAREZ

Parlando delle probabili formazioni di Costa Rica Germania, ecco che il c.t. dei Ticos, il colombiano Luis Fernando Suárez dovrebbe schierare il suo Costa Rica secondo il modulo 4-2-3-1, naturalmente con il nome più illustre, cioè Keylor Navas, in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Fuller, Duarte, Lopez e Matarrita; nel cuore della mediana dei Ticos ecco Borges e Tejeda; sulla trequarti invece dovrebbero trovare posto Torres, Ruiz e Bennette nel terzetto di titolari alle spalle di Campbell, l’ex del Frosinone che dovrebbe essere il centravanti titolare.

LE SCELTE DI FLICK

La risposta di Hans-Dieter Flick nelle probabili formazioni di Costa Rica Germania dovrebbe essere speculare dal punto di vista tattico, anche se i nomi dei titolari nel modulo 4-2-3-1 tedesco saranno naturalmente molto più illustri, a cominciare da Neuer in porta; Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum agiranno davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro; Goretzka e Kimmich sono i favoriti nel cuore della mediana, anche se in ballo naturalmente c’è anche Gundogan; sulla trequarti poi dovrebbe esserci spazio per Havertz, Musiala e Gnabry alle spalle del centravanti, ruolo che dovrebbe essere ricoperto stasera da Müller.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA RICA GERMANIA: IL TABELLINO

COSTA RICA (4-2-3-1): Navas; Fuller, Duarte, Lopez, Matarrita; Borges, Tejeda; Torres, Ruiz, Bennette; Campbell. All. Suárez.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Goretzka, Kimmich; Havertz, Musiala, Gnabry; Müller. All. Flick.











