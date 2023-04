Probabili formazioni Cremonese Fiorentina/ Diretta tv: due moduli diversi

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina ci avviciniamo alla partita che domani sera allo stadio Giovanni Zini sarà l’andata della semifinale della Coppa Italia nella metà più sorprendente e imprevedibile del tabellone della Coppa Italia, un abbinamento che regala prospettive stuzzicanti ad entrambe le formazioni e crea curiosità per capire come potrebbe indirizzarsi fin da domani sera il doppio confronto fra Davide Ballardini e Vincenzo Italiano, anche se naturalmente poi serviranno altre tre settimane per avere i verdetti, dal momento che la semifinale prevede andata e ritorno anche in Coppa Italia.

La manifestazione ha regalato grandi gioie alla Cremonese, capace di eliminare il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti, per di più sempre in trasferta: i grigiorossi possono scrivere una pagina di storia del club proprio grazie alla Coppa Italia, in una stagione per il resto difficilissima. Dall’altra parte c’è una Fiorentina che ai quarti ha eliminato il Torino, è ancora in corsa su tre fronti e naturalmente vuole vincere la Coppa Italia (oppure la Conference League) per arricchire la bacheca societaria. Tutto questo premesso, siamo quindi davvero curiosi di scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina.

DIRETTA CREMONESE FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Cremonese Fiorentina sarà visibile domani sera in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia, inoltre ci sarà anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA

LE MOSSE DI BALLARDINI

Le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina, tenuto conto di alcuni acciaccati, ci dicono che mister Davide Ballardini domani sera dovrebbe schierare i padroni di casa grigiorossi con il modulo 3-5-2 nel quale ci aspettiamo Aiwu. Bianchetti e Vasquez come difensori davanti al portiere Carnesecchi; ecco poi una folta mediana a cinque a centrocampo per la Cremonese, con Sernicola a destra, Pickel in cabina di regia affiancato dalle mezzali Benassi e Meité, infine Valeri a sinistra. La coppia d’attacco grigiorossa dovrebbe infine prevedere Tsadjout e Dessers titolari, tenuto conto che c’è anche Okereke fra gli acciaccati dei lombardi.

LE SCELTE DI ITALIANO

Passando agli ospiti viola di Vincenzo Italiano, le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina dovrebbero invece proporre un modulo 4-1-4-1 e questi possibili undici titolari: Terracciano in porta; davanti a lui Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi da destra a sinistra nella difesa a quattro; Amrabat come al solito nei panni del regista basso, fulcro del gioco della Fiorentina; c’è abbondanza invece sulla trequarti, dove potrebbero addirittura essere in sette per quattro posti, cioè Bonaventura, Barak e Mandragora per due maglie in mezzo, il ballottaggio Gonzalez-Ikoné a destra e quello Saponara-Kouamé a sinistra, mentre Cabral sarà il centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu. Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano.











