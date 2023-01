Probabili formazioni Cremonese Juventus/ Diretta tv: difesa tutta verdeoro?

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Cremonese Juventus ci consentono di ricordare che domani lo stadio Giovanni Zini della città lombarda ospiterà una partita molto delicata sia per Massimiliano Alvini sia per Massimiliano Allegri nella sedicesima giornata di Serie A, naturalmente fatte le debite proporzioni. La Cremonese aveva finito la prima parte della stagione con una sconfitta ad Empoli e soprattutto con zero vittorie in campionato, un andamento lentissimo che rischia di riportare i grigiorossi in Serie B dopo una sola stagione.

Naturalmente non sarà facile spezzare il digiuno contro la Juventus, che prima della sosta aveva travolto la Lazio per issarsi al terzo posto, ma nel frattempo ha vissuto settimane molto complicate fuori dal campo per le ben note vicende societarie che gettano ombre inquietanti sul futuro della Juventus. Per adesso tuttavia bisogna pensare al campo e ad una partita che naturalmente è da vincere per i bianconeri: analizziamo allora le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cremonese Juventus.

CREMONESE JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Cremonese Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS

LE SCELTE DI ALVINI

Le probabili formazioni di Cremonese Juventus ci parlano di un modulo 3-5-2 per l’allenatore di casa Massimiliano Alvini, che in porta schiererà Carnesecchi mentre nella difesa grigiorossa a tre dovrebbe collocare Aiwu, Hendry e Lochoshvili, a meno di una variante tattica che porterebbe al 4-2-3-1 sacrificando forse Aiwu e arretrando i due esterni, che dovrebbero essere Sernicola a destra e Valeri a sinistra. In ogni caso, nel cuore del centrocampo della Cremonese i titolari dovrebbero essere Meité, Ascacibar (favorito nel ballottaggio con Castagnetti) e Pickel; infine in attacco ecco Dessers e Okereke, ma ci potrebbe essere spazio anche per Zanimacchia dal primo minuto in caso di assetto con la difesa a quattro e il trequartista.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Modulo 3-5-2 anche per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Cremonese Juventus, ma naturalmente è più alta la qualità degli interpreti. In porta ecco Szczesny, davanti a lui la difesa a tre potrebbe essere tutta brasiliana con Danilo, Bremer perno centrale e Alex Sandro; molta Italia invece nel centrocampo della Juventus, a partire dalla notizia della possibile maglia da titolare per Chiesa sulla fascia (De Sciglio in alternativa), mentre nel cuore della mediana ecco Fagioli e Locatelli insieme a uno tra Rabiot e McKennie, reduci dai Mondiali come anche Kostic che sarà l’esterno sinistro; infine in attacco bisogna ancora tenere contro della pubalgia di Vlahovic, allora ecco il ballottaggio tra Kean e Di Maria (naturalmente tornato da pochi giorni) per affiancare il centravanti Milik.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke, All. Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.











