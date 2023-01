Probabili formazioni Cremonese Juventus/ Quote, Allegri per la settima (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Cremonese Juventus introduciamo il ritorno in campo della formazione bianconera nel 2023. Nonostante le delusioni in Champions League, oggi la squadra allenata da Massimiliano Allegri si ripresenterà in campo dopo aver chiuso il vecchio anno nel migliore dei modi, avendo chiuso il 2022 con una serie di 6 vittorie consecutive che ha rilanciato la Juventus al terzo posto solitario in classifica, obiettivo centrato dopo l’ultimo 3-0 rifilato alla Lazio.

La Cremonese dalla sua torna in campo dopo aver rincorso vanamente da agosto a novembre la prima vittoria in campionato. I grigiorossi non sono mai riusciti a fare bottino pieno dal loro ritorno nella massima serie, atteso ben 26 anni, oggi proveranno a fare all-in nell’impegno più difficile, anche per la cabala: mai la Cremonese è infatti riuscita a fare bottino pieno in una gara ufficiale di campionato contro la Juventus, né in casa né in trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali siano le quote che accompagnano le probabili formazioni di Cremonese Juventus, partita valida per la 16^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 5,25 volte la cifra messa sul tavolo; il segno X da giocare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 1,67 volte la somma versata.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS

LE MOSSE DI ALVINI

Nelle probabili formazioni di Cremonese Juventus, ecco che Massimiliano Alvini dovrebbe confermare il suo 3-5-2 e le scelte già viste nelle ultime partite di un 2022 che si è chiuso per i grigiorossi con una sconfitta in casa dell’Empoli. In porta scontata la conferma di Carnesecchi, tornato alla grande dopo l’infortunio, anche se Radu sta recuperando dall’infortunio al gomito e dovrebbe essere in panchina, dove potrebbe esserci anche Chiriches, sulla via della guarigione e che potrebbe ritornare in questa o nella prossima partita.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, Massimiliano Allegri per le probabili formazioni di Cremonese Juventus punta a veder proseguire la striscia positiva di Moise Kean in attacco, chiamato a far coppia con Milik. La pubalgia continua infatti a tormentare Vlahovic, con ogni probabilità out per questo primo impegno del 2023. Si proverà a rilanciare Juan Cuadrado sempre alle prese con guai al ginocchio, così come continua ad essere tormentato da una infiammazione al tendine Leo Bonucci, che non sarà rischiato fra i titolari nella sfida in casa dei grigiorossi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: GLI 11 TITOLARI

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Locoshvili; Sernicola, Castagnetti, Pickel, Meitè, Valeri; Okereke, Dessers. All. Alvini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri











