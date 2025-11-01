Probabili formazioni Cremonese Juventus: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A allo Zini, oggi sabato 1 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: LE SCELTE NELLA PRIMA DI SPALLETTI

Il debutto di Luciano Spalletti ma anche una squadra di casa che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa, ce ne sarà quindi per tutti i gusti nelle probabili formazioni Cremonese Juventus, una partita che a prima vista avrebbe potuto essere “banale” nel campionato di Serie A ed invece avrà molteplici significati oggi, sabato 1 novembre 2025.

Parliamo allora giustamente anche della Cremonese di Davide Nicola, che vivrà una specie di derby personale da una posizione invidiabile, la vittoria sul campo del Genoa infatti ha consolidato una posizione di classifica eccellente per la Cremonese. Una sola sconfitta finora in campionato, bilancio da sottolineare per una neopromossa che era attesa a lottare solo per la salvezza.

La Juventus invece arriva dalla vittoria contro l’Udinese che ha almeno riportato un minimo di serenità, però adesso l’attesa è tutta per il nuovo allenatore, un big della panchina al quale è affidata la responsabilità di riportare i bianconeri nelle posizioni che competono loro, in campionato e anche in Champions League.

In due giorni ovviamente non si può fare molto, ma sarà comunque molto stuzzicante curiosare fra le probabili formazioni Cremonese Juventus, partita che non potrà essere come tutte le altre, sia per i sogni grigiorossi sia per la necessità di rilanciarsi da parte della Vecchia Signora in sofferenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Già che ci siamo, uno sguardo al pronostico su Cremonese Juventus ci dice che Snai ritiene nettamente favorito il segno 2, quotato a 1,48 contro il valore di 4,25 in caso di pareggio e l’ottimo 6,75 che richiederebbe il segno 1 stasera alo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS

BONAZZOLI E VARDY PER NICOLA

Modulo 3-5-2 per i padroni di casa nelle probabili formazioni Cremonese Juventus, Davide Nicola può puntare su una bella coppia d’attacco con l’uomo delle rovesciate, al secolo Bonazzoli, e l’eroe della Premier del Leicester, cioè Vardy. Folto reparto a cinque nel centrocampo della Cremonese, a destra Barbieri, poi Payero, Bondo e Vandeputte nel cuore della mediana mentre a sinistra per necessità dovrebbe essere ancora adattato Floriani Mussolini; infine in difesa dovrebbe essere tutto chiaro, con l’ex di turno Audero protetto dal reparto a tre con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti.

ECCO LE PRIME SCELTE DI SPALLETTI

Il lavoro di Luciano Spalletti finora è stato più mentale che tattico, come è normale che sia in così poco tempo. Nelle probabili formazioni Cremonese Juventus osserviamo innanzitutto che il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2: in porta Di Gregorio; è tornato a giocare in difesa Kalulu, che ci aspettiamo nella retroguardia a tre con Gatti e Kelly; in mediana ecco invece che potrebbe essere allargato McKennie a destra, dando spazio a Koopmeiners con Locatelli e riportando a sinistra Cambiaso; infine davanti potremmo vedere Yildiz alle spalle di Openda e Vlahovic, quindi David rischia la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Spalletti.