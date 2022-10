Probabili formazioni Cremonese Napoli/ Diretta tv, c’è il dubbio Zielinski (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI: CHI GIOCA ALLO ZINI?

Le probabili formazioni di Cremonese Napoli ci portano a considerare la partita che si gioca allo stadio Zini, alle ore 18:00 di domenica 9 ottobre: siamo nella 9^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023, riflettori chiaramente puntati sui partenopei che martedì hanno dato una lezione di calcio all’Ajax, vincendo 6-1 alla Johan Cruijff Arena e vivendo una notte fantastica che di fatto ha anche garantito la qualificazione agli ottavi di Champions League, permettendo così a Luciano Spalletti di concentrarsi, almeno in questo momento, sul tentativo di fuga in un campionato che vede la squadra prima in classifica.

La Cremonese naturalmente gioca per la salvezza: il pareggio “di rigore” ottenuto contro il Lecce è stato chiaramente un risultato deludente in questo senso, ma passo dopo passo i grigiorossi stanno comunque provando a salire di colpi e intanto hanno messo un punto in cascina, sempre meglio di niente. Adesso aspettiamo quello che succederà nella partita; mentre aspettiamo che il match dello Zini prenda il via proviamo a fare le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cremonese Napoli.

DIRETTA CREMONESE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Cremonese Napoli: la partita valida per la 9^ giornata di Serie A non è tra quelle che vengono mandate in onda sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico appuntamento disponibile, e riservato agli abbonati, sarà quello sulla piattaforma DAZN che trasmette tutte le gare del massimo campionato di calcio. La visione sarà in diretta streaming video; l’unico modo di accedervi tramite televisore è quello di essere clienti anche di Sky, che infatti ha aperto i canali DAZN nel proprio bouquet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI

LE SCELTE DI ALVINI

Rispetto all’inizio del campionato Massimiliano Alvini ha cambiato modulo: anche per Cremonese Napoli dovrebbe puntare sul 4-3-1-2, che sembra dare maggiore equilibrio soprattutto in fase difensiva. Dunque dovrebbero essere Sernicola e Valeri ad abbassarsi per giocare come terzini; in mezzo al reparto arretrato mancherà l’ex di giornata Chiriches, dunque spazio alla coppia formata da Bianchetti e Lochoshvili con Vasquez che rimane la prima alternativa, in porta giocherà Ionut Radu anche se Carnesecchi ha recuperato, e presto potrebbe reclamare la maglia da titolare. In mezzo al campo sicuro del posto Meité; sembra poi esserci un ballottaggio tra Ascacibar e Escalante per la cabina di regia, il primo appare favorito così come Pickel per il ruolo di altra mezzala, qui potrebbero anche agire Zanimacchia o Buonaiuto come esterni tattici. Il primo di questi due però dovrebbe giocare sulla trequarti, in un testa a testa che riguarda l’ex Perugia e Benevento; come coppia d’attacco Alvini dovrebbe puntare su Dessers e Okereke, ma occhio a un Daniel Ciofani che anche in questa stagione potrebbe fare la differenza.

GLI 11 DI SPALLETTI

Il dubbio di Spalletti per Cremonese Napoli riguarda soprattutto Zielinski: il polacco è uscito acciaccato dalla partita di Champions League e dunque potrebbe riposare per non rischiare di peggiorarne le condizioni. Con questa eventualità, il titolare in mezzo al campo sarebbe Ndombélé; confermati poi sia Lobotka che Zambo Anguissa, che sono stati entrambi devastanti ad Amsterdam e di fatto non hanno un’alternativa in panchina che possa pareggiarne le caratteristiche e l’efficienza sul terreno di gioco. In difesa poi si prepara l’avvicendamento tra Ostigard, che viaggia verso una maglia da titolare, e Rrahmani così come quello tra Mario Rui e Mathias Olivera per la corsia sinistra; ci sarà invece Di Lorenzo come terzino destro, ci sarà Kim Min-Jae (ormai una certezza) a guidare il reparto, ci sarà Meret in porta. Siamo ora all’attacco: anche qui Spalletti dovrebbe cambiare rispetto a martedì sera, l’unico confermato del tridente sembra essere Kvaratskhelia mentre a destra Politano è pronto a riprendere il posto che ad Amsterdam ha lasciato a Lozano, anche Raspadori potrebbe accomodarsi in panchina in luogo di Giovanni Simeone. Il tutto aspettando il ritorno di Osimhen…

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI: IL TABELLINO

CREMONESE (4-3-1-2): I. Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar, Pickel; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombélé; Politano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











