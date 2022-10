Probabili formazioni Cremonese Napoli/ Quote: quanto turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Cremonese Napoli ci fanno entrare in clima partita per l’incontro in programma oggi allo stadio Giovanni Zini per la nona giornata di Serie A. La missione si annuncia evidentemente difficilissima per la Cremonese, anche se i grigiorossi di Massimiliano Alvini avranno il fattore campo. La Cremonese punta alla salvezza, è reduce da un buon pareggio ottenuto domenica scorsa a Lecce ma questa volta il compito appare davvero arduo. Per essere ottimisti, oggi i lombardi non hanno nulla da perdere: quasiasi cosa di positivo dovesse arrivare, sarebbe tanto di guadagnato.

Infatti i riflettori sono puntati sui partenopei, che sono primi nella classifica di Serie Con la perla del successo a San Siro contro il Milan, ma soprattutto stanno meravigliando l’Europa intera con un cammino meraviglioso in Champions League, per ora culminato martedì vincendo 6-1 alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax ipotecando con enorme anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League, permettendo così a Luciano Spalletti di concentrarsi sul tentativo di fuga in campionato. Tutto questo considerato, andiamo a leggere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Cremonese Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cremonese Napoli in base alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti nettamente gli ospiti del Napoli e quota il segno 2 a 1,43, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 7,00 volte la posta sul segno 1 qualora dovesse vincere la Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI

LE SCELTE DI ALVINI

Massimiliano Alvini ha cambiato modulo e nelle probabili formazioni di Cremonese Napoli dovrebbe puntare sul 4-3-1-2, che offre più equilibrio in fase difensiva. Sernicola a destra e Valeri a sinistra saranno i terzini; in mezzo al reparto arretrato mancherà l’ex Chiriches, dunque spazio alla coppia formata da Bianchetti e Lochoshvili con Vasquez prima alternativa, in porta giocherà Radu anche se Carnesecchi ha recuperato. In mezzo al campo è sicuro del posto Meité, ballottaggio invece tra Ascacibar e Escalante per la maglia da regista, il primo appare favorito così come Pickel su Zanimacchia o Buonaiuto. Il primo di questi due però dovrebbe giocare sulla trequarti, a supporto della coppia d’attacco con Dessers e Okereke favoriti su Ciofani.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Il dubbio di Spalletti per le probabili formazioni di Cremonese Napoli riguarda soprattutto Zielinski, uscito acciaccato dalla partita di Champions League. Nulla di grave, ma potrebbe riposare lanciando come titolare Ndombélé ai fianchi di Lobotka e Zambo Anguissa. In difesa potrebbe trovare spazio Ostigard per far riposare Rrahmani, così come Mario Rui dovrebbe riprendersi il posto da terzino sinistro a scapito di Mathias Olivera; ci sarà invece Di Lorenzo come terzino destro, con Kim Min-Jae e Meret in porta. In attacco rispetto a martedì sera l’unico confermato del tridente sembra essere Kvaratskhelia, mentre a destra Politano è pronto a riprendere il posto così come Simeone al posto di Raspadori, applicando il turnover ove questo sarà possibile.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI: IL TABELLINO

CREMONESE (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar, Pickel; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombélé; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











