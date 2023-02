Probabili formazioni Cremonese Roma/ Diretta tv: Smalling è squalificato!

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Cremonese Roma ci accompagnano verso la partita di domani sera allo stadio Giovanni Zini in un anomalo martedì di Serie A. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, ma la Cremonese di Davide Ballardini si aggrappa al ricordo dell’impresa in Coppa Italia per avere fiducia. I grigiorossi arrivano da un pareggio contro il Torino, che sarebbe a sua volta un risultato positivo, ma la vittoria continua a mancare è questo è un macigno che sta mandando a fondo le speranze salvezza della Cremonese.

Diretta/ Torino Cremonese (risultato finale 2-2): gol e spettacolo nel monday night

La Roma di José Mourinho invece è reduce da una settimana eccellente, che ha portato prima la vittoria in campionato contro il Verona, che lascia i giallorossi nel pieno della lotta per un posto nella prossima Champions League, poi il successo contro il Salisburgo che ha sancito la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League. Sarebbe un peccato inciampare contro l’ultima in classifica, che ha già fatto male alla Magica in Coppa Italia: questi i temi d’interesse, adesso andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cremonese Roma.

Diretta/ Napoli Cremonese (risultato finale 3-0): la chiude Elmas!

CREMONESE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Cremonese Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA

LE MOSSE DI BALLARDINI

Nelle probabili formazioni di Cremonese Roma, il modulo di riferimento è il 3-5-2 per l’allenatore di casa Davide Ballardini: in porta c’è una delle certezze per la Cremonese, cioè Carnesecchi; davanti a lui dovremmo vedere sicuramente Ferrari e Bianchetti, mentre la terza maglia a disposizione in difesa dovrebbe essere in bilico fra Vasquez (favorito) e Aiwu; a centrocampo ecco invece Sernicola come esterno destro, poi nel cuore della mediana Benassi, Meité che sarà il perno centrale e Pickel, infine Valeri sulla corsia mancina; in attacco la certezza per la Cremonese è Okereke, al suo fianco dovrebbe cominciare il match Tsadjout, favorito sul recuperato Dessers, che potrebbero però avere spazio in corso d’opera.

Probabili formazioni Napoli Cremonese/ Diretta tv: Ndombélé avrà spazio dall'inizio?

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Cremonese Roma mettono in primo piano la forzata assenza dello squalificato Smalling, motivo per cui dovrà cambiare l’intoccabile difesa del 3-4-1-2 di José Mourinho: in porta naturalmente ci sarà Rui Patricio; davanti a lui ecco Mancini, Kumbulla e Ibanez, occasione importante quindi per l’ex Verona; passando a centrocampo, ecco che dovremmo vedere ancora una volta Zalewski spostato a destra, poi Cristante e Matic in quella che attualmente è la coppia centrale di riferimento, infine El Shaarawy a sinistra; conferme poi nel reparto offensivo, con Pellegrini trequartista, la seconda punta Dybala e infine come centravanti Abraham, anche se in Europa League ha dimostrato di essere in forma la sua alternativa Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Tsadjout. All. Ballardini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











© RIPRODUZIONE RISERVATA