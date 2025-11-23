Probabili formazioni Cremonese Roma: quote, moduli e titolari per Nicola e Gasperini nella partita di Serie A, oggi domenica 23 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA: ECCO CHI GIOCHERÀ ALLO ZINI!

Due squadre che finora sono andate oltre le rispettive attese di inizio stagione renderanno intriganti le probabili formazioni Cremonese Roma, quindi sarà curioso scoprire moduli e titolari scelti da Davide Nicola e Gian Piero Gasperini nella dodicesima giornata di Serie A, oggi domenica 23 novembre 2025.

La Cremonese in verità è reduce da due sconfitte consecutive, questo quindi è il primo momento complicato per la neopromossa grigiorossa lombarda, che fino a un paio di giornate fa stava volando a livelli davvero straordinari. Poi la Cremonese è tornata nei ranghi, ma comunque con buon margine sulla zona calda, quindi la strada è quella giusta e andrà seguita.

Lo stesso discorso evidentemente vale per la Roma: pur con qualche scivolone, soprattutto in casa, i giallorossi hanno un bel passo e il primo posto in classifica è un premio meritato dopo la vittoria contro l’Udinese, che ha confermato la forza soprattutto della difesa capitolina, che spicca con appena cinque gol al passivo in campionato.

Insomma, si cercano conferme da due squadre che nelle scorse settimane hanno guadagnato consapevolezza e fiducia per i rispettivi obiettivi: in panchina ci sono due mister molto bravi, sarà stuzzicante il loro duello che cominciamo a presentare analizzando come al solito le probabili formazioni Cremonese Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Sebbene i grigiorossi si stiano comportando bene, il pronostico su Cremonese Roma è nettamente favorevole agli ospiti secondo le quote Snai. Infatti la vittoria giallorossa è indicata a 1,63, contro il 3,80 sul pareggio ed infine un gustoso 5,50 qualora vincessero i padroni di casa della Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA

DUE BALLOTTAGGI PER NICOLA

Davide Nicola si affiderà al modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni Cremonese Roma: considerate alcune assenze, i dubbi dovrebbero ridursi a due soli ballottaggi per i grigiorossi. Davanti ad Audero ci saranno i tre difensori Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; un dubbio è quello tra Barbieri e Floriani Mussolini come esterno destro, in mezzo al campo ci saranno invece Payero, il regista Bondo e Vandeputte, con Pezzella largo a sinistra; il ballottaggio più stuzzicante è tuttavia quello fra Vazquez e Bonazzoli per affiancare Vardy nella coppia d’attacco della Cremonese.

ASSENZE DAVANTI PER GASPERINI

Le rinunce forzate a Dybala e Dovbyk in attacco spiccano per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni Cremonese Roma, quindi il reparto offensivo giallorosso dovrebbe prevedere Soulé e capitan Pellegrini alle spalle della prima punta Ferguson, con qualche chance anche per El Aynaoui. Il modulo è il 3-4-2-1 e davanti a Svilar dovrebbero giocare Mancini, N’Dicka e Hermoso, con Rensch possibile alternativa; tutto ancora più chiaro a centrocampo, con Celik esterno destro, la coppia mediana formata da Koné e Cristante ed infine Wesley, che giostrerà a sinistra per la Roma allo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.