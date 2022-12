Probabili formazioni Croazia Belgio/ Quote: c’è bisogno di Lukaku

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BELGIO: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Croazia Belgio per avvicinarci a questa partita di fondamentale importanza per le sorti delle due Nazionali nel girone F dei Mondiali Qatar 2022. Di fatto sarà uno spareggio per gli ottavi di finale e quindi una delle due (salvo colpi di scena dall’altra partita) dovrà salutare la Coppa del Mondo già al termine del match. La Croazia sta meglio: arriva dal pareggio contro il Marocco e da una larga vittoria in rimonta contro il Canada, quindi i vice-campioni del Mondo in carica hanno due risultati su tre a disposizione, vedremo se questo vantaggio sarà decisivo.

Diretta/ Polonia Argentina (risultato finale 0-2): tutti agli ottavi!

Rischia ancora di più il Belgio, che era stato terzo in Russia nel 2018 ma adesso, dopo avere vinto a fatica contro il Canada e soprattutto dopo aver perso contro il Marocco, ha solamente la vittoria come risultato utile per evitare un flop che passerebbe alla storia e sancirebbe la fine del ciclo dei Diavoli Rossi. I temi d’interesse sono davvero tanti, allora andiamo a scoprire le mosse dei due allenatori analizzando le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Belgio.

Diretta/ Tunisia Francia (risultato finale 1-0): gol annullato a Griezmann!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Croazia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: croati formalmente in casa e pure favoriti di un soffio, il segno 1 infatti è quotato a 2,65 mentre con il segno 2 per la vittoria del Belgio si arriverebbe a quota 2,70. Infine, un pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BELGIO

LE SCELTE DI DALIC

Le probabili formazioni di Croazia Belgio ci dicono che il commissario tecnico Zlatko Dalic potrebbe schierare la sua Croazia secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Livakovic in porta; in difesa il quartetto che dovrebbe vedere in campo Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; intoccabile naturalmente il fenomenale terzetto di centrocampo, il principale punto di forza della Croazia essendo come di consueto formato da Kovacic, Brozovic e Modric; il tridente offensivo invece potrebbe vedere Livaja a destra, Kramaric centravanti e Perisic come ala sinistra. Non si possono fare troppi calcoli quando una partita è così importante…

Diretta/ Australia Danimarca (risultato finale 1-0): Socceroos agli ottavi!

LE MOSSE DI MARTINEZ

La risposta di Roberto Martinez potrebbe invece concretizzarsi nelle probabili formazioni di Croazia Belgio in un modulo 3-4-2-1 che potrebbe prevedere questi undici titolari: naturalmente Courtois in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Dendoncker, Vertonghen e Alderweireld; a centrocampo Castagne come esterno destro, Tielemans e Witsel nel cuore della mediana e Carrasco a sinistra; in attacco Hazard e De Bruyne sono le certezze sulla trequarti, mentre Lukaku potrebbe tornare titolare a discapito di Batshuayi, considerata l’importanza del match che impedisce di fare calcoli a lunga scadenza per i Diavoli Rossi.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BELGIO: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Livaja, Kramaric, Perisic. All. Dalic.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Vertonghen, Alderweireld; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; Hazard, De Bruyne; Lukaku. All. Martinez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA