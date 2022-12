Probabili formazioni Croazia Brasile/ Quote: Tite conferma tutti (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BRASILE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Croazia Brasile perché naturalmente si avvicina sempre di più la partita che oggi pomeriggio aprirà il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Sotto i riflettori c’è soprattutto il Brasile di Tite, molto solido nella fase a gironi (dettaglio di notevole importanza) e poi anche spettacolare contro la Corea del Sud negli ottavi di finale, quando la Seleção ha fatto capire perché è la Nazionale più amata al mondo, quella che da sempre accende la fantasia di tifosi ed appassionati, non solamente in Brasile.

La Croazia però non è da sottovalutare: seconda ai Mondiali di quattro anni fa, è ancora tra le prime otto Nazionali del mondo, anche se ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere agli ottavi contro il Giappone. Gli slavi d’altronde sono “abbonati” alle partite che vanno oltre i tempi regolamentari e quindi anche il Brasile è avvertito: non è mai facile battere la Croazia, da spettatori neutrali speriamo naturalmente in una bella battaglia sportiva. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Brasile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Croazia Brasile: favorita è la squadra sudamericana, formalmente “in trasferta”. Il segno 2 per il successo del Brasile è quotato a 1,37, mentre poi si sale a quota 4,75 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “casalingo” da parte della Croazia è ritenuto assai meno probabile, infatti varrebbe 8,75 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BRASILE

LE SCELTE DI DALIC

Nelle probabili formazioni di Croazia Brasile il c.t. slavo Zlatko Dalic dovrebbe confermare tutto in difesa e pure a centrocampo. Fermo restano il modulo 4-3-3, ecco allora l’eroe degli ottavi Livakovic in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic da destra a sinistra; naturalmente intoccabile è anche il terzetto di centrocampo con Modric, Brozovic e Kovacic. Il dilemma è tutto nel tridente offensivo per la Croazia: il centravanti sarà Livaja, Petkovic o Budimir? Dalic ha un dubbio dopo la deludente prova di tutti e tre contro il Giappone, che non aiuta a chiarire le idee. Perisic a sinistra e Kramaric a destra saranno invece ancora una volta gli esterni, ma quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Pasalic, dunque l’ex Inter è l’unica certezza in attacco.

LE MOSSE DI TITE

Squadra che vince e pure convince non si cambia, quindi naturalmente nelle probabili formazioni di Croazia Brasile ci aspettiamo per Tite lo stesso undici di partenza della larga vittoria contro la Corea del Sud, che d’altronde non è stata nemmeno troppo faticosa per un Brasile in versione stellare. Disegniamo quindi il modulo 4-2-3-1 con Alisson in porta e il quartetto difensivo davanti a lui con Eder Militao a destra, i centrali Thiago Silva e Marquinhos ed infine Danilo a sinistra; in mediana ecco la coppia di lusso composta da Casemiro e Paquetá, ma d’altronde si casca sempre bene con il Brasile, che poi avrà Raphinha, Neymar e Vinicius Junior sulla trequarti alle spalle della prima punta Richarlison. Per la FIFA era un 4-3-3 con Neymar centrocampista, ma naturalmente giocatori di questo genere non vanno mai confinati in una sola “casella”.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BRASILE: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Budimir, Perisic. All. Dalic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. All. Tite.











