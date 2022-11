Probabili formazioni Croazia Canada/ Quote: mediana di lusso per Dalic!

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA CANADA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Croazia Canada ci introducono alla partita di oggi pomeriggio nel girone F dei Mondiali 2022, sicuramente una partita che avrà il valore di uno snodo fondamentale per il cammino in Qatar di entrambe le formazioni. La Croazia vice-campione del Mondo in carica si è complicata un po’ la vita pareggiando al debutto contro il Marocco, naturalmente nulla è compromesso per gli slavi però adesso bisogna vincere, anche per evitare di giocarsi tutto all’ultima giornata nel big-match europeo contro il Belgio, con tutti i rischi del caso.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022 CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Messi trascina Argentina

Le ambizioni del Canada sono diverse, perché parliamo di una Nazionale che torna ai Mondiali appena per la seconda volta e 36 anni dopo l’unico precedente, però i nordamericani avrebbero meritato maggiore fortuna nella beffarda sconfitta contro il Belgio e cercheranno di ben figurare anche oggi, magari naturalmente raccogliendo anche punti al triplice fischio finale. Di certo l’attesa per quanto succederà è alta perché tale è la posta in palio, dunque adesso andiamo a leggere insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Canada.

Diretta/ Argentina Messico (risultato finale 2-0): la chiude Enzo Fernandez!

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, analizziamo anche il pronostico su Croazia Canada in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che ritiene abbastanza nettamente favoriti gli europei, formalmente “padroni di casa”: il segno 1 è infatti quotato a 2,15 per il successo della Croazia, mentre in caso di vittoria “esterna” da parte del Canada il segno 2 varrebbe 3,55 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA CANADA

LE MOSSE DI DALIC

Nelle probabili formazioni di Croazia Canada, staremo a vedere se Zlatko Dalić sceglierà di cambiare qualcosa dopo il deludente debutto della sua Croazia in questi Mondiali 2022. Come modulo di riferimento possiamo indicare il 4-3-3, quanto agli undici titolari ipotizziamo i seguenti: Livakovic in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro con Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa da destra a sinistra. Il punto di forza croato è però naturalmente il centrocampo con il terzetto formato da Kovacic, il nerazzurro Brozovic e naturalmente Modric; infine il tridente offensivo della Croazia potrebbe vedere titolari il granata Vlasic, Kramaric in posizione centrale e l’ex interista Perisic.

DIRETTA/ Francia Danimarca (risultato finale 2-1): decide Mbappé!

LE SCELTE DI HERDMAN

Quanto alle scelte di John Herdman, c.t. inglese dei nordamericani, le probabili formazioni di Croazia Canada potrebbero riservarci un modulo 3-4-2-1 dopo il buonissimo debutto contro il Belgio, anche se con epilogo sfortunato. Gli undici titolari del Canada potrebbero quindi essere i seguenti: Borjan in porta; davanti a lui la retroguardia a tre che potrebbe essere formata da Johnston, Miller e Vitoria; l’esterno destro sarà Laryea, con Hutchinson ed Eustaquio nel cuore della mediana e la stella Davies a sinistra; infine in attacco ecco Buchanan e Hoilett sulla trequarti a sostegno dell’altra star del Canada, cioè il giovane centravanti David.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA CANADA: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic. All. Dalic.

CANADA (3-4-2-1): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies; Buchanan, Hoilett; David. All. Herdman.











© RIPRODUZIONE RISERVATA