Probabili formazioni Croazia Italia U19: le scelte di Alberto Bollini per la prima di tre partite degli azzurrini in terra balcanica.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA U19: IL PRIMO TEST!

Andiamo presentare le probabili formazioni Croazia Italia U19: si tratta della prima di tre amichevoli che gli azzurrini di Alberto Bollini affronteranno in terra balcanica, per la precisione oggi saremo a Koprivinica e da qui al prossimo martedì ci saranno appunto tre impegni in un quadrangolare asimmetrico.

Italia-Israele ok del Viminale, Gattuso ‘dribbla’ le polemiche/ "Sono un uomo di pace ma dobbiamo giocare"

Ricordiamo che l’Italia U19 l’avevamo vista a marzo, nella fase élite delle qualificazioni agli Europei: purtroppo i pareggi contro Lettonia e Spagna sono stati determinanti nell’impedirci di raggiugere l’obiettivo, è stata inutile la vittoria raccolta contro la Francia nell’ultima partita.

Un peccato, perché questa nazionale aveva vinto il titolo nel 2023 e poi l’anno dopo aveva raggiunto la semifinale, anche se naturalmente con un gruppo diverso; adesso idealmente riprende la strada sapendo che già il prossimo anno ci sarà un altro appuntamento con gli Europei, con la fase finale in Galles da andare a conquistare.

DIRETTA/ Inghilterra Spagna donne (risultato finale 1-1; 3-1 dtr): la firma di Kelly! (Euro 2025, 27 luglio)

Per ora comunque le amichevoli, e sarà importante fare bene anche per cementare la squadra; da questo punto di vista andiamo subito a vedere quali possano essere le scelte di Bollini per questa prima amichevole, leggendo insieme le probabili formazioni Croazia Italia U19.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

All’inizio di agosto gli azzurrini hanno battuto i pari età dell’Albania, dunque nelle probabili formazioni Croazia Italia U19 possiamo provare a prendere spunto da quella partita anche se tra i convocati ci sono giocatori nuovi. Il portiere dovrebbe essere ancora Pessina; difesa con Nardin e Niccolò Rizzo a fare i centrali mentre sulle corsie laterali potrebbero correre Lamine Ballo a destra e Cocchi a sinistra. In mezzo al campo la regia dovrebbe essere quella di Di Nunzio; conferma poi per Plicco e Ciardi come mezzali, in questo caso il reparto di mezzo è lo stesso che un mese fa ha giocato la prima amichevole estiva. Andiamo poi a parlare dell’attacco: Bollini dovrebbe dare spazio ancora al 4-3-1-2 e questo significa avere un trequartista alle spalle di due calciatori offensivi, ad agire tra le linee potrebbe essere uno tra i già citati Plicco e Ciardi, che sono trequartisti di ruolo, o magari Crimaldi che si adatta a giocare in una posizione più centrale. Davanti allora Iddrissou dovrebbe essere titolare; ballottaggio tra Castiello e Lontani per il secondo posto, da ricordare che l’attaccante del Milan Primavera ha iniziato il campionato con tre gol in due partite, e dunque potrebbe essere favorito.

Probabili formazioni Inghilterra Spagna donne/ Quote: due corazzate in finale! (Europei 2025, oggi 27 luglio)

ITALIA U19 (4-3-1-2): Pessina; Ballo, Nardin, N. Rizzo, Cocchi; Plicco, Di Nunzio, Ciardi; Crimaldi; Iddrissou, Lontani. Allenatore: Alberto Bollini