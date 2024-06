Probabili formazioni Croazia Macedonia del Nord/ Quote: chi gioca stasera? (Amichevole 3 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Da stasera, lunedì 3 giugno 2024, possiamo dire che entri nel vivo la preparazione verso Euro 2024: leggiamo allora le probabili formazioni di Croazia Macedonia del Nord, partita amichevole che naturalmente ci interessa da vicino dal momento che i croati sono stati inseriti nello stesso girone dell’Italia e quindi saranno avversari degli Azzurri nella prima parte degli Europei, ostacolo come sempre ostico anche perché di recente i risultati della Croazia spesso sono stati migliori dei nostri.

Nel loro cammino di preparazione ecco un derby ex iugoslavo con la Macedonia del Nord, che non ci ispira buoni ricordi ma che stavolta non è riuscita a qualificarsi per la fase finale degli Europei in Germania e di conseguenza inizia già a lavorare per il futuro. La nostra attenzione sarà quindi soprattutto per le mosse del c.t. croato Dalic, ma comunque ora esaminiamo meglio le probabili formazioni di Croazia Macedonia del Nord.

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni di Croazia Macedonia del Nord, due parole anche sul pronostico secondo l’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i croati e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale già a quota 5,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse invece la Macedonia del Nord.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MACEDONIA DEL NORD

ECCO LE MOSSE DI DALIC

Le probabili formazioni di Croazia Macedonia del Nord ci dicono che il c.t. croato Dalic dovrebbe puntare su un modulo 4-3-3 nel quale fatalmente la nostra attenzione è catturata dal centrocampo con il terzetto formato da Brozovic, Modric e Kovacic, da molto tempo punto di forza della Croazia. Facendo un passo indietro, ecco che il portiere titolare sarà Livakovic e davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe essere formata da Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; infine resta il tridente d’attacco, nel quale potrebbero trovare spazio oggi dal primo minuto Majer, Kramaric e Pjaca.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI MILEVSKI

Da parte del collega Milevski, le probabili formazioni di Croazia Macedonia del Nord dovrebbero prevedere invece un modulo 3-4-1-2, per cui attenzione a una sfida anche dal punto di vista tattico. Infatti, davanti al portiere Dimitrievski ci aspettiamo una difesa a tre uomini, formata da Manev, Musliu e Serafimov; a centrocampo ecco a destra Dimoski, poi Atanasov e Alimi nel cuore della mediana, infine Alioski sulla corsia mancina; l’ex napoletano Elmas agirà sulla trequarti e così aprirà l’attacco della Macedonia del Nord, nel quale le due punte dovrebbero essere Ristovski e Miovski.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MACEDONIA DEL NORD: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Modric, Kovacic; Majer, Kramaric, Pjaca. All. Dalic.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Manev, Musliu, Serafimov; Dimoski, Atanasov, Alimi, Alioski; Elmas; Ristovski, Miovski. All. Milevski.











