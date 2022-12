Probabili formazioni Croazia Marocco/ Diretta Rai 1: Petkovic prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Croazia Marocco per avvicinarci alla finale terzo posto dei Mondiali 2022 che è in programma per domani pomeriggio in Qatar. Partita sempre anomala, tra le due sconfitte e quindi deluse delle semifinali, in palio c’è comunque un podio che sarebbe prestigioso per la Croazia, già seconda quattro anni fa e che si confermerebbe appunto sul podio iridato, fatto straordinario per una Nazione così piccola. Certo, si farà sentire il contraccolpo del brutto 3-0 incassato contro l’Argentina, ma nella Croazia giocano tanti campioni che sapranno ritrovare le giuste motivazioni.

Per il Marocco invece il piazzamento fra le prime quattro è già storico, anche per l’intera Africa e tutto il mondo arabo, però naturalmente il terzo posto sarebbe una soddisfazione ancora più grande. I Leoni dell’Atlante hanno fatto bella figura anche nella semifinale persa 2-0 contro la Francia e hanno già pareggiato contro la Croazia nella fase a gironi, che vedeva queste due Nazionali nello stesso gruppo. L’esito quindi è molto incerto, nel frattempo possiamo leggere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Croazia Marocco.

DIRETTA CROAZIA MAROCCO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo nel frattempo che Croazia Marocco sarà visibile in diretta tv naturalmente su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando, oppure in diretta streaming video, che sarà garantita naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO

LE SCELTE DI DALIC

Nelle probabili formazioni di Croazia Marocco puntiamo comunque sulle scelte migliori, perché il podio mondiale è un obiettivo di lusso. Quanto a Zlatko Dalic, il modulo di riferimento per la Croazia sarà come sempre il 4-3-3 con Livakovic in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da destra a sinistra da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; anche a centrocampo ci aspettiamo conferme e quindi il terzetto di lusso formato da Modric, Brozovic e Kovacic; come ormai è abitudine, qualche sorpresa in più potrebbe esserci in attacco, noi proviamo ad ipotizzare il tridente con Pasalic a destra, Petkovic centravanti (che premiamo per il gol contro il Brasile, culmine del Mondiale croato) e naturalmente Perisic nei panni di ala sinistra.

LE MOSSE DI REGREGUI

Per gli uomini di Hoalid Regragui il podio iridato sarebbe ancora più epico, nelle probabili formazioni di Croazia Marocco puntiamo su uno speculare modulo 4-3-3 che vedrà naturalmente l’altro portiere da copertina Bounou tra i pali; davanti a lui Hakimi sarà il terzino destro di una difesa a quattro con El Yamiq e Dari favoriti come titolari, più Attiyat Allah schierato come terzino sinistro; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Ounahi, il viola Amrabat confermatissimo in cabina di regia ed infine Amallah per completare la mediana del Marocco; poche sorprese in attacco, dove Ziyech sarà l’ala destra, con En-Nesyri nei panni del centravanti e Boufal che agirà sulla corsia di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Petkovic, Perisic. All. Dalic.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui.











