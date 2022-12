Probabili formazioni Croazia Marocco/ Quote: i titolari in campo (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Croazia Marocco ci introducono alla finale terzo posto dei Mondiali 2022 di oggi pomeriggio in Qatar. Tra le due sconfitte delle semifinali in palio c’è un podio iridato che per la Croazia varrebbe una straordinaria conferma dopo il secondo posto di quattro anni fa. Gli slavi dovranno essere bravi a reagire dopo il brutto 3-0 incassato contro l’Argentina martedì sera, ma nella Croazia giocano tanti campioni che sapranno ritrovare le giuste motivazioni per prendersi un’altra medaglia in Coppa del Mondo.

Francia, allarme Covid finito?/ Mondiali, Rabiot e Upamecano avevano la laringite

Per il Marocco invece la storia è già stata scritta, non solo per i Leoni dell’Atlante ma anche per l’intera Africa e tutto il mondo arabo, però salire sul podio sarebbe la ciliegina sulla torta di un’avventura indimenticabile. Il Marocco d’altronde ha fatto bella figura anche nella semifinale persa 2-0 contro la Francia e ormai sappiamo benissimo che si tratta di una formazione ostica per qualsiasi avversaria, come pure la Croazia già sa dopo il pareggio nel girone. Tutto questo premesso, possiamo leggere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Marocco.

Pronostici vincitore Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulla finale Argentina Francia

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Croazia Marocco, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli slavi partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno 2 in caso di vittoria del Marocco e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO

LE SCELTE DI DALIC

Nelle probabili formazioni di Croazia Marocco puntiamo sui nomi migliori, perché il podio mondiale è sempre un obiettivo di lusso. Quanto a Zlatko Dalic, il modulo di riferimento per la Croazia sarà come sempre il 4-3-3 con Livakovic in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da destra a sinistra da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; anche a centrocampo ci aspettiamo conferme e quindi il terzetto di lusso formato da Modric, Brozovic e Kovacic; come ormai è abitudine, qualche sorpresa in più potrebbe esserci in attacco, noi proviamo ad ipotizzare il tridente con Pasalic a destra, Petkovic centravanti (che premiamo per il gol contro il Brasile, culmine del Mondiale croato) e naturalmente Perisic nei panni di ala sinistra.

Probabili formazioni Croazia Marocco/ Diretta Rai 1: Petkovic prima punta?

LE MOSSE DI REGREGUI

Per il c.t. Hoalid Regragui e i suoi ragazzi il podio iridato sarebbe ancora più epico, nelle probabili formazioni di Croazia Marocco puntiamo su uno speculare modulo 4-3-3 che vedrà naturalmente l’altro portiere da copertina Bounou tra i pali; davanti a lui Hakimi sarà il terzino destro di una difesa a quattro con El Yamiq e Dari favoriti come titolari, più Attiyat Allah schierato come terzino sinistro; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Ounahi, il viola Amrabat confermatissimo in cabina di regia ed infine Amallah per completare la mediana del Marocco; poche sorprese in attacco, dove Ziyech sarà l’ala destra, con En-Nesyri nei panni del centravanti e Boufal che agirà sulla corsia di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MAROCCO: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Petkovic, Perisic. All. Dalic.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA