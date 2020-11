Probabili formazioni Croazia Portogallo/ Quote, ci sarà anche Cristiano Ronaldo?

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO: CHI GIOCA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Croazia Portogallo, sfida per la sesta e ultima giornata della fase a gruppi della Nations League, messa in programma questa sera alle ore 20.45 allo Stadion Poljud di Split. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Dalic come di Santos per quello che sarà l’ultimo match del gruppo 3 della Lega A prima della fase finale della manifestazione UEFA: è dunque sfida che conta molto, specie per i padroni di casa. Dando un occhio alla classifica vediamo bene che la Croazia, con solo tre punti messi da parte rischia di venir retrocessa in Lega B in favore della Svezia: Dalic non può correre tal pericolo e chiaramente oggi per la sfida coi lusitani si affiderà solo ai suoi giocatori più in forma. Potrebbe non dover utilizzare troppo i big invece il Ct Santos: con il KO con la Francia il Portogallo già sa che aritmeticamente non potrà qualificarsi alla Final four della Nations League e di fatto ha ben poco per cui lottare oggi. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Croazia Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur considerato che la sfida peserà più per i padroni di casa che per gli ospiti, pure il pronostico del match della Nations League è nettamente a favore dei secondi. Il portale di scommesse Eurobet nell’1×2 ha poi fissato a 2.20 il successo del Portogallo questa sera contro il più alto 3.30 assegnato alla vittoria della Croazia, mentre il pareggio paga la posta a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA PORTOGALLO

LE MOSSE DI DALIC

Come dicevamo prima, per le probabili formazioni di Croazia e Portogallo, mister Dalic dovrebbe dare spazio solo ai suoi titolari più in forma: probabile che allora il ct voglia confermare gran parte dell’11 che solo pochi giorni ha affrontato la Svezia, nel quinto turno. Ecco che allora sarà 4-2-3-1 il modulo prescelto e qui dal primo minuto vedremo l’ex Crotone Ante Budimir in prima punta, con Perisic e Brekalo a supporto dall’esterno e Vlasic prima scelta sulla tre quarti: occhio però all’atalantino Pasalic, sempre pronto dalla panchina. Per la mediana si dovrebbero fare avanti poi Modric e Kovacic: saranno infine maglie distribuite in difesa con titolari di fronte al numero 1 Livakovic, Uremovic, Pongracic, Caleta Car e Barisic (pur con Juranovi e Melnjak a disposizione).

LE SCELTE DI SANTOS

Per Santos la sfida di questa sera ha un valore relativo: starà al tecnico valutare se optare per un ampio turnover o per calibrate scelte dalla panchina, col rischio che diversi big oggi non si facciano vedere. Fissato il 4-2-1-3, ecco che in tal senso il primo dubbio riguarda la presenza di Cristiano Ronaldo: il tecnico abitualmente usa il bomber juventino solo al bisogno, ma non è da escludere un inserimento di Cr7 anche solo per pochi minuto, giusto per ben indirizzare la partita. Al suo fianco poi si candidano per un posto da titolare anche Bernando Silva e Joao Felix, con Hernandes alle loro spalle. Sembrano poi maglie consegnate a centrocampo con la riconferma della coppia Carvalho-Pereira: per la difesa dovrebbero invece farsi avanti Guerriro, Dias, Fonte e Cancelo con Rui Patricio messo invece in ballottaggio dal primo minuto con Lopes (titolare contro l’Andorra) tra i pali.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Uremovic, Pongracic, Caleta Car, Barisic; Modric, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Perisic; Budimir All Dalic

PORTOGALLO (4-2-1-3): Patricio; Guerreiro, Dias, Fonte, Cancelo; Carvalho, Pereira; Fernandes; B. Silva, Ronaldo, J Felix All. Santos



