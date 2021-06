Probabili formazioni Croazia Repubblica Ceca/ Quote: Dalic cambia qualcosa

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA REPUBBLICA CECA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Croazia Repubblica Ceca possiamo entrare in clima partita per una importante sfida del girone D degli Europei 2020. Infatti scenderanno in campo a Glasgow due formazioni che hanno avuto esiti opposti nella prima giornata: la Repubblica Ceca arriva dalla bella vittoria contro la Scozia che sicuramente avvicina gli uomini del c.t. Jaroslav Silhavy alla qualificazione per gli ottavi di finale, mentre la Croazia ha perso il big-match contro l’Inghilterra e di conseguenza adesso la strada è in salita per la squadra del c.t. Zlatko Dalic.

Nulla è compromesso, perché la partita più difficile del girone è già alle spalle, ma di certo la Croazia non può più sbagliare, mentre la Repubblica Ceca potrebbe fare un passo avanti già decisivo verso gli ottavi. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Repubblica Ceca a poche ore dal match.

PRONOSTICO E QUOTE

Analizzando nel frattempo anche il pronostico di Croazia Repubblica Ceca, i vice-campioni del Mondo in carica della Croazia sono considerati favoriti dall’agenzia di scommesse Snai in un match sulla carta comunque incerto. Il segno 1 (Croazia formalmente in casa) è infatti quotato a 2,15, mentre in caso di vittoria “esterna” della Repubblica Ceca la quotazione per il segno 2 è pari a 3,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio: il segno X è proposto a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA REPUBBLICA CECA

LE SCELTE DI DALIC

Nelle probabili formazioni di Croazia Repubblica Ceca, osserviamo che il c.t. croato Dalic valuta un cambio rispetto alla partita persa contro l’Inghilterra. Come terzino sinistro infatti Barisic è in vantaggio su Gvardiol, mentre a destra sarà confermato Vrsaljko e davanti al portiere Livakovic avremo Vida e Caleta-Car per comporre la coppia centrale. A centrocampo potrebbero essere confermati Brozovic in cabina di regia e Modric e Kovacic nel ruolo di mezzali del modulo 4-3-3 della Croazia, che ha sicuramente nel suo trio in mediana un notevole punto di forza. Possibile alternativa: Vlasic titolare al posto di Kovacic. Davanti Kramaric e Rebic potrebbero invertire le rispettive posizioni, con il rossonero ala destra e l’attaccante dell’Hoffenheim centravanti di un tridente che sarà poi completato dall’interista Perisic.

LE MOSSE DI SILHAVY

Poche novità invece per il c.t. ceco Silhavy, che nelle probabili formazioni di Croazia Repubblica Ceca dovrebbe infatti confermare a livello sia tattico sia di uomini il modulo 4-2-3-1 che ha fruttato la vittoria sulla Scozia nella prima giornata. In attacco sarà ancora l’ex giallorosso Schick il centravanti di riferimento, con Masopust favorito su Hlozek per affiancare Soucek e Jankto sulla linea della trequarti della Repubblica Ceca. Proseguendo a questo punto a ritroso, ecco che Kral e Darida dovrebbero essere i due mediani titolari nel cuore del centrocampo, mentre davanti al portiere Vaclik dovremmo vedere la coppia di difensori centrali formata da Kalas e Celustka. Infine, per completare la retroguardia ecco Coufal terzino destro e Boril a sinistra.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic. All. Dalic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. All. Silhavy.



