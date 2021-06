Probabili formazioni Croazia Scozia/ Quote, Rebic sempre da prima punta (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SCOZIA: CHI GIOCA A GLASGOW?

Con le probabili formazioni di Croazia Scozia analizziamo la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 giugno ad Hampden Park: qui, e in contemporanea a Wembley, si chiude il gruppo D agli Europei 2020. Entrambe le nazionali possono ancora qualificarsi agli ottavi: ovviamente devono vincere, un pareggio servirebbe a poco o nulla (impossibile arrivare tra le migliori terze con 2 punti), e poi ci sarebbe anche da verificare il risultato che arriverà dall’altro campo, perché una delle due (la vincente) potrebbe anche arrivare seconda.

I balcanici, calati tanto dopo la finale al Mondiale di tre anni fa, arrivano dal deludente pareggio contro la Repubblica Ceca ma la sensazione è che per questa sera siano comunque favoriti, anche se i britannici non vanno affatto sottovalutati e lo hanno dimostrato frenando l’Inghilterra, in una partita che avrebbero anche meritato di vincere. Aspettiamo di scoprire cosa succederà a Glasgow, nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le loro scelte, nelle probabili formazioni di Croazia Scozia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Croazia Scozia possiamo valutare le informazioni che ci vengono fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della nazionale dell’Est Europa porta in dote una vincita pari a 2,35 quanto puntato, mentre il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,65 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione dei tre leoni, vale con questo bookmaker 2,90 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SCOZIA

LE SCELTE DI DALIC

Zlatko Dalic, nelle probabili formazioni di Croazia Scozia, ha sostanzialmente due dubbi in difesa: al centro deve scegliere tra Lovren e Caleta-Car per il partner centrale di Vida che dovrebbe essere confermato (Livakovic sarà il portiere), a sinistra se la giocano Domagoj Bradaric e Gvardiol che è stato titolare nell’ultima partita. Per il resto le scelte sembrano essere fatte: il terzino sinistro sarà Vrsaljko, al centro del campo Modric e Kovacic si scambieranno i compiti di regia e recupero del pallone con il centrocampista del Real Madrid che verosimilmente sarà il primo playmaker, poi davanti a loro avremo una linea di trequartisti con Perisic schierato sull’esterno e Brekalo sull’altro versante (il giocatore dell’Inter dovrebbe andare a destra), Kramaric in posizione centrale alle spalle di Rebic. In alternativa, occhio a Brozovic che porterebbe Modric o Kovacic ad avanzare la sua posizione.

GLI 11 DI CLARKE

Anche Steve Clarke ha le idee chiare per le probabili formazioni di Croazia Scozia: sarà un 3-5-2 con McTominay che ancora una volta dovrebbe giocare nei tre dietro, così da permettere a Gilmour di essere supportato in regia da due mezzali come McGinn e McGregor. Hanley e Tierney completeranno il terzetto che verrà posizionato davanti al portiere Marshall, mentre O’Donnell e Robertson saranno i due laterali che si alzeranno a centrocampo, andando però a formare una difesa a cinque in fase di non possesso. Detto della mediana, nella quale Stuart Armstrong potrebbe tutto sommato avere la possibilità di giocare dall’inizio, resta l’attacco: qui salgono soprattutto le quotazioni di Nisbet, ma sia lui che Christie dovrebbero accomodarsi in panchina lasciando spazio a Ché Adams e Dykes che, già titolari contro l’Inghilterra, dovrebbero essere confermati.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, D. Bradaric; Modric, Kovacic; Perisic, Kramaric, Brekalo; Rebic. Allenatore: Zlatko Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson; C. Adams, Dykes. Allenatore: Steve Clarke



