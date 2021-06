Probabili formazioni Croazia Spagna/ Quote, pochi dubbi per Luis Enrique!

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA: CHI IN CAMPO A COPENAGHEN?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 la sfida per gli ottavi di finale degli Europei 2020 tra Croazia e Spagna: andiamo allora a controllare le mosse per le probabili formazioni del match. L’incontro di questa sera al Parken Stadium di Copenaghen si annuncia tra le più aperta e incerta del tabellone: di fronte due formazioni in crescita che pure non sono state impeccabili nella fase a gironi, ma hanno voglia di riscattarsi.

L’hanno gli Scaccati di Dalic che hanno scalato il pass per la fase finale degli Europei solo come secondi in classifica del girone D, dopo aver subito un duro KO all’esordio con l’Inghilterra (ma essersi riscattati con cechi e scozzesi). Stesso discorso vale per gli spagnoli di Luis Enrique, che hanno evitato la debacle grazie a un eccezionale 5-0 segnato nell’ultimo turno del gruppo E contro la Slovacchia, e che ora puntano a fare grandi cose nel tabellone finale. Chissà però che dirà il campo: andiamo allora a vedere come i due ct hanno preparato il match, andando ad analizzare le loro mosse per le probabili formazioni di Croazia Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per gli ottavi di finale degli Europei non è cosa facile fissare un pronostico chiaro ma il portale di scommesse Eurobet non ha invece dubbi nel fissare le Furie rosse come nette favorite dal pronostico. Controllando infatti le quote per l’1×2 vediamo che il successo della Spagna oggi è dato a 1.60, contro il più alto 6.00 segnato per la vittoria della Croazia: il pari vale a 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA

LE MOSSE DI DALIC

Per le probabili formazioni di Croazia Spagna, Mister Dalic dovrebbe fissare al solito il 4-3-2-1 di partenza, dove pure non sono pochi i dubbi che emergono, a poche ore dal fischio d’inizio. Messo in porta il solito Livakovic, ecco che in difesa è già ballottaggio tra Vrsaljko e Juranovic per la corsia a destra, mentre a sinistra pare certa la maglia di Gvardiol: al centro mancherà lo squalificato Lovren e avremo dunque Caleta-Car e Vida a completare lo schieramento. Per il centrocampo scaccato si proporranno poi avanti i soliti Brozovic, Modric e Kovacic (con Pasalic pronto dalla panchina in caso di necessità), mentre in avanti ricordiamo che mancherà Perisic, trovato positivo al coronavirus pochi giorni fa: Dalic dovrà decidere tra Orsic, Vlasic, Rebic, Petkovic, Brekalo e Kramaric

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Spazio invece al classico 4-3-3 per le Furie rosse nelle probabili formazioni di Croazia e Spagna: qui il ct Luis Enrique non pare invece tormentato da dubbi e ballottaggi, ma pure il tecnico dovrà tenere d’occhio diversi giocatori a rischio squalifica. Schierato dunque Simon tra i pali, ecco che questa sera dovremmo avere ancora Laporte e Pau Torres al centro del reparto difensivo, con il duo Jordi Alba-Llorente pronto a coprire le fasce esterne: attenzione a Azpilcueta, che scalpita dalla panchina. Per il centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Busquets, che pure rischia il rosso oggi: Pedri e Koke saranno i favoriti per la maglia da titolare a completamento del reparto. In attacco poi si faranno avanti dal primo minuto Moreno, Morata e Sarabia: Ferran Torres, Traorè e Oyarzabal sei faranno trovare nel caso pronti dalla panchina.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-2-1) Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Rebic; Petkovic All. Dalic

SPAGNA (4-3-3) : Simon; Llorente, P Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Moreno, Morata, Sarabia All. L Enrique





