PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA/ Quote, Modric vs Rodri: gran duello in mediana (18 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA: IL DUELLO

Non possiamo sottrarci alla suggestione di mettere a confronto Luka Modric e Rodri nelle probabili formazioni di Croazia Spagna. Lo spagnolo classe 1996 arriva dal gol decisivo nella vittoria del suo Manchester City in finale di Champions League e il suo palmares comincia a diventare davvero impressionante, con tre Premier League naturalmente in copertina da quando il City lo acquistò dall’Atletico Madrid, ormai quattro stagioni fa. Certo, il paragone non può ancora reggere con Modric, che Rodri ha incrociato per un solo anno nel derby di Madrid, ma poi anche nelle ultime due semifinali di Champions League, con una vittoria per parte.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA/ Quote, Mateo Retegui sarà titolare? (Nations League 2023, 18 giugno)

In comune Modric e Rodri hanno anche il fatto di non avere mai vinto nulla con la Nazionale: il tempo è sicuramente dalla parte dello spagnolo, che è più giovane di ben undici anni rispetto al croato, ma naturalmente per Modric avere raggiunto una finale e una semifinale mondiale alla guida di una Nazionale numericamente ben più piccola è una soddisfazione che vale un trofeo – e che un titolo glielo ha portato, anche se individuale, cioè naturalmente il Pallone d’Oro 2018. Da spettatori neutrali, comunque, il desiderio è soprattutto che entrambi possano regolare spettacolo stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Olanda Italia/ Risultato live, streaming video: per il 3° posto in Nations League (18 giugno 2023)

CROAZIA SPAGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Croazia Spagna per cercare di capire quali potrebbero essere le mosse di Zlatko Dalic e Luis De La Fuente in occasione della partita di Rotterdam, che sarà la finale della Nations League 2023. La Croazia vuole provare a coronare il ciclo di una fantastica generazione vincendo un trofeo che riempia la bacheca dopo acuti talora anche eccezionali, su tutti la finale mondiale del 2018, ma senza titoli: il morale è alto per gli slavi, che mercoledì sera hanno battuto per 4-2 i padroni di casa dell’Olanda e arrivano senza troppi pensieri all’atto decisivo.

Probabili formazioni Croazia Spagna, Nations League 2023/ Diretta tv: scelte per la finale (17 giugno 2023)

Per la Spagna c’è invece da riannodare il filo del discorso, perché le Furie Rosse non vincono titoli ormai da oltre un decennio ed inoltre la Spagna è reduce da un Mondiale deludente. Gli iberici inoltre vogliono evitare di ripetere un copione già visto: due anni fa le Furie Rosse sconfissero l’Italia in semifinale ma poi si inchinarono alla Francia, stavolta hanno battuto nuovamente gli Azzurri e naturalmente domani sera la Spagna proverà a modificare l’epilogo per tornare ad assaporare il gusto di un trionfo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Croazia Spagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Croazia Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli iberici partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a 3,85 in caso di vittoria della Croazia, formalmente in casa (quindi segno 1),mentre un livello intermedio di 3,40 volte la posta in palio sul segno X ci sarà naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA

LE MOSSE DI DALIC

Le probabili formazioni di Croazia Spagna vedono il c.t. slavo Zlatko Dalic intenzionato a confermare il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale che vede Perisic scalare addirittura sulla linea della difesa per fare il terzino sinistro in un reparto che per il resto vedrà naturalmente Livakovic in porta, Juranovic come titolare a destra e la coppia centrale composta da Vida e Sutalo. Ecco poi l’inossidabile centrocampo a tre della Croazia, che vedrà ancora una volta titolari Modric, Kovacic e l’interista Brozovic in un reparto mediano che è invidiato dal mondo intero alla Nazionale di Zagabria; infine, il reparto offensivo potrebbe vedere la conferma di due giocatori sulla trequarti, cioè l’atalantino Pasalic e Ivanusec, a supporto del centravanti che pure nella finale di Nations League dovrebbe essere Kramaric per la Croazia.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Squadra che vince non si cambia, ma forse con qualche calcolo in più per Luis De La Fuente nelle probabili formazioni di Croazia Spagna, anche perché le Furie Rosse hanno avuto un giorno di riposo in meno e quindi si dovrà valutare attentamente l’elemento stanchezza. Comunque in linea di massima possiamo confermare come punto di riferimento iniziale il modulo 4-2-3-1, con questi undici favoriti come titolari: Unai Simon in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Navas terzino destro, i due centrali Le Normand e Laporte, infine l’eterno Jordi Alba a sinistra; a centrocampo Rodri sarà, come nel Manchester City, il perno della manovra, in questo caso affiancato da Merino; arriviamo infine al reparto offensivo, dove in verità lievitano le alternative di livello per la Spagna e quindi pure le possibilità di novità, ma indichiamo ancora come prima opzione Rodrigo a destra, Gavi trequartista centrale e Jeremy Pino a sinistra nel trio alle spalle del centravanti Morata.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA: IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic, Brozovic; Pasalic, Ivanusec; Kramaric. All. Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Jeremy Pino; Morata. All. De La Fuente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA