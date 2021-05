Probabili formazioni Crotone Inter/ Quote, Cosmi conferma Magallan titolare?

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Crotone Inter, atteso incontro della 34^ giornata della Serie A che pure si accederà solo oggi alle ore 18.00 tra le mura dell’Ezio Scida. Abbiamo già detto che con questo fine settimana Conte può raggiungere l’obbiettivo scudetto: la matematica è dalla parte del tecnico pugliese, che pure per la certezza dovrà attendere ancora i verdetti di domenica. Nel frattempo la Benamata ha intenzione di costruire fin da oggi la propria sorte e dunque attendiamoci allo Scida solo i miglior giocatori in mano a Conte, chiamati chiaramente a dare il meglio.

Contro però vi saranno gli irriducibili rossoblu di Mister Cosmi: classifica alla mano vediamo che nonostante il successo occorso pochi giorni fa sul Parma, per il Crotone la retrocessione in Serie B è quasi scontata, ma non è detto che i pitagorici non riescano a togliersi prima qualche soddisfazione. Andiamo dunque ad analizzare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Crotone Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 34^ giornata di Serie A non facciamo fatica a consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico. Le quote segnate dalla Snai prima del fischio d’inizio sono tutte in tal direzione: per l’1×2 la vittoria dell’Inter è stata data a 1.22, contro il più alto 12.00 segnato per il successo del Crotone, con il pari che pagherà la posta a 6.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER

LE MOSSE DI COSMI

Per le probabili formazioni di Crotone e Inter, unico gran dubbio in casa rossoblu è il posizionamento di Junior Messias: il brasiliano sarà sulla linea della trequarti per il 3-4-1-2 con Simy e Ounas in attacco, oppure la seconda punta sarà al fianco del capocannoniere nigeriano, nel 3-5-2 di partenza? Ipotizzando la seconda soluzione, ecco che le maglie in attacco saranno consegnate, mentre a centrocampo dovremo avere oggi dal primo minuto in campo Cigarini e Chinellato come pure Molina: toccherà a Pereira e Reca collocarsi dal primo minuto sull’esterno dello schieramento. Per la difesa sono poi ancora maglie consegnate alla vigilia della sfida: Magallan, a segno anche nell’ultimo turno, sarà chiamato oggi in campo come titolare, al pari di Golemic e Djidji.

LE SCELTE DI CONTE

Nessun grande ballottaggio per Conte nelle probabili formazioni di Crotone Inter: fissato il 3-5-2 ecco che saranno ancora una volta soliti titolari per il tecnico pugliese, a un passo dallo scudetto. Ecco che allora in difesa sarà di nuovo spazio per Skrinir, De Vrij e Bastoni, mentre sarà Samir Handanovic il titolare tra i pali. A centrocampo non dubitiamo poi delle maglie da titolari di Eriksen, Brozovic e Barella, anche se Sensi e Gagliardini rimangono alternative più che valide, anche dal primo minuto: sull’esterno dovrebbe essere poi riconferma per Hakimi e Perisic, con Darmian solito jolly alla panchina. Difficile poi fare a meno di una coppa da gol come quella composta da Lukaku e Lautaro, anche se entrambi i bomber sono a digiuno da qualche turno: per Alexis Sanchez sarà allora ancora panchina.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Pereira, Molina, Cigarini, Zanellato, Reca: Messias, Simy All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro All. Conte



