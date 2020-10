Probabili formazioni Crotone Juventus/ Diretta tv, quale modulo per Pirlo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Crotone Juventus analizziamo la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre, uno degli anticipi previsti per la 4^ giornata della Serie A 2020-2021. I bianconeri arrivano allo Scida con una gara in meno, quella che avrebbero dovuto giocare contro il Napoli ma che è stata letteralmente sospesa per le positività di casa partenopea: nessuna decisione sul match e dunque Andrea Pirlo ha ancora 4 punti in classifica, cercando di tornare alla vittoria. Il Crotone fino a questo momento ha sempre perso, incassato 10 gol in tre partite e subito sempre un poker in trasferta; sul terreno amico andrà a caccia di un risultato positivo che, contro la Vecchia Signora, aveva già timbrato due anni fa. Vedremo allora quello che succederà, ma intanto manca ancora più di un giorno perché la partita cominci; nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Crotone Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Juventus sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, che ha i diritti per questa partita di Serie A; da valutare se l’evento sarà disponibile anche sul canale del decoder Sky DAZN1 (numero 209) e dunque accessibile anche agli abbonati di quest’emittente con almeno tre anni di clientela. In alternativa ovviamente resterà valida l’opzione della diretta streaming video per tutti gli abbonati DAZN, dunque bisognerà semplicemente utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

LE SCELTE DI STROPPA

Nelle probabili formazioni di Crotone Juventus, Giovanni Stroppa potrebbe ritrovare Benali e Rivière: per i due big della squadra calabrese sarà al massimo solo panchina, nel 3-5-2 iniziale dovrebbero invece trovare spazio Petriccione come mezzala e Messias al fianco di bomber Simy, autore di quella splendida rovesciata che nel 2018 era fruttata il pareggio agli squali. Davanti a Cordaz la novità è Djidji, reduce dall’esperienza con il Torino; insieme a lui dovrebbero agire Magallan e Golemic per completare la solita difesa a tre, rischia dunque il posto Marrone che è un ex di questa sfida. Sulle corsie laterali ci saranno Molina e Reca, a completare il centrocampo l’esperienza di Cigarini in cabina di regia con Zanellato pronto a giocarsi il posto con Vulic per l’altro ruolo di interno, un’altra sorpresa nella formazione titolare potrebbe essere rappresentata da Luperto che, arrivato dal Napoli, si gioca una maglia nella linea difensiva.

I DUBBI DI PIRLO

Pirlo insiste sul 3-5-2 per Crotone Juventus, ma ha tanti dubbi: la prestazione di Roma ha lasciato intendere che Cuadrado e Kulusevski non siano troppo efficaci a piede invertito, ma il colombiano resta fondamentale per i ripiegamenti difensivi a sinistra e dunque lo schema potrebbe essere confermato. Sempre out De Ligt, spinge Demiral ma Danilo resta in vantaggio per coprire una difesa che conterà anche sull’esperienza di Bonucci e Chiellini schierati a protezione di Szczesny; in mediana possibile maglia da titolare per Arthur Melo, a restare fuori sarebbe ancora Bentancur oltre a Rabiot che è squalificato, con Ramsey favorito per operare sull’altra mezzala e McKennie che in questo momento è quasi necessario per coprire la zona offensiva. Nella quale, detto di Kulusevski, Morata rimane in vantaggio su un Dybala che non si è ancora ristabilito del tutto; con lo spagnolo ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo e dunque Federico Chiesa si accomoda inizialmente in panchina, pronto però a fare il suo esordio con la maglia bianconera.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Molina, Petriccione, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy

A disposizione: M. Festa, Marrone, Luperto, Rispoli, P. Pereira, Eduardo Henrique, Benali, Vulic, Crociata, Siligardi, Dragus, Rivière

Allenatore: Giovanni Stroppa

Squalificati: –

Indisponibili: Crespi, Cuomo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Ramsey, McKennie, Arthur, Cuadrado; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Bernardeschi, Bentancur, Frabotta, Alex Sandro, F. Chiesa, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: De Ligt



