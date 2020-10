Probabili formazioni Crotone Juventus/ Quote, subito esordio per Chiesa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Crotone Juventus: la partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021 si gioca alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre. I bianconeri si presentano allo Scida dopo aver ricevuto il 3-0 a tavolino nei confronti del Napoli, dunque hanno fatto un bel balzo in classifica ma ora cercano conferme anche in campo, perché l’ultima gara giocata (a Roma) aveva dato indicazioni contrastanti rispetto al brillante esordio, e naturalmente bisognerà valutare la condizione dei tanti nazionali. Il Crotone, ancora senza punti e con una difesa non esattamente esaltante, sa di dover per forza iniziare a muovere la classifica per non doversi trovare a inseguire fin dalle prime battute; preoccupa il rendimento non solo del reparto arretrato ma anche dell’attacco, che però aspetta di ritrovare uno dei suoi principali elementi e potrebbe farlo oggi. Aspettando che la partita prenda il via, prendiamoci un momento per ipotizzare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni di Crotone Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente nel pronostico tracciato su Crotone Juventus la Vecchia Signora è decisamente favorita: lo dicono anche le quote fornite dalla Snai, secondo questo bookmaker il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,43 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 1 per il successo calabrese la vincita ammonterebbe a 7,50 volte la puntata. Con il pareggio, regolato come sempre dal segno X, intaschereste invece 4,50 volte la giocata che avrete pensato di effettuare.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

LE SCELTE DI STROPPA

Leggiamo nelle probabili formazioni di Crotone Juventus che Giovanni Stroppa punta sempre sul 3-5-2, e ritrova due elementi importanti come Benali e Rivière: entrambi però non sono ancora nella condizione ottimale e dovrebbero quindi accomodarsi in panchina a mezzo servizio, lasciando invece campo a Petriccione, che sarà una delle due mezzali ma si deve guardare dalla concorrenza di Zanellato, Vulic per il quale vale lo stesso discorso e Junior Messias, che dovrebbe rappresentare il partner offensivo di Simy, una cui rovesciata due anni fa aveva portato in dote agli squali un pareggio contro la Juventus. Cordaz sarà il portiere, davanti a lui Djidji sembra in vantaggio sull’ex Marrone per comandare una difesa completata da Magallan e Golemic; sulle corsie laterali Molina, scelta decisamente più offensiva, e Reca mentre il regista piazzato davanti alla difesa dovrebbe essere Cigarini, che è all’ennesima squadra della sua carriera e porta in dote tanta esperienza.

I DUBBI DI PIRLO

Novità bianconere nelle probabili formazioni di Crotone Juventus: McKennie e Cristiano Ronaldo sono out per il Coronavirus, Dybala non è ancora al top della condizione. Ecco perché Kulusevski dovrebbe tornare a giocare in attacco affiancando Morata, ma questo significherebbe lasciare sguarnita la corsia e quindi Federico Chiesa potrebbe subito essere titolare con la sua nuova squadra, magari a sinistra riportando sull’altro versante Cuadrado, che si esprime decisamente meglio a destra. Sembra essere tutto confermato in difesa dove Danilo, per caratteristiche e dunque tattica, rimane favorito su Demiral per essere il completamento del reparto che ovviamente non prescinde da Bonucci e Chiellini; casomai la sorpresa potrebbe essere Buffon che insidia il posto di Szczesny tra i pali, anche perché tra pochi giorni ci sarà la Champions League e il polacco sarà chiamato in causa. In mediana Rabiot sarebbe stato squalificato, ma il 3-0 a tavolino ha ufficializzato la partita e fatto scontare la sospensione senza giocare: il francese sarà una delle due mezzali, con Ramsey infortunato spazio ad Arthur sull’altra mezzala e Bentancur in regia.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

A disposizione: M. Festa, Marrone, Luperto, Rispoli, P. Pereira, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Crociata, Siligardi, Dragus, Rivière

Allenatore: Giovanni Stroppa

Squalificati: –

Indisponibili: Crespi, Cuomo

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Arthur, F. Chiesa; Kulusevski, Morata

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Bernardeschi, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: De Ligt, McKennie, Ramsey, Cristiano Ronaldo



© RIPRODUZIONE RISERVATA