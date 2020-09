Probabili formazioni Crotone Milan/ Diretta tv: Tonali titolare? (Serie A)

Crotone Milan si gioca domani alle ore 18.00, quando le due formazioni si sfideranno allo stadio Ezio Scida nel primo posticipo della seconda giornata di Serie A. I temi di interesse attorno alla partita sono molti: per i rossoneri prosegue un mese di settembre già molto intenso a causa dei preliminari di Europa League, ma in campionato è fondamentale dare continuità al successo contro il Bologna e di conseguenza le mosse di Stefano Pioli per le probabili formazioni di Crotone Milan meriteranno di essere soppesate con la massima attenzione. Dall’altra parte abbiamo un Crotone che ha già capito contro il Genoa quanto è dura la Serie A e cerca un risultato di prestigio per rilanciarsi e acquisire fiducia: tutto sommato, contro il Milan c’è poco da perdere per gli uomini di Giovanni Stroppa. Tutto questo premesso, vediamo ora quali sono le notizie alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Crotone Milan.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN

LE MOSSE DI STROPPA

Le probabili formazioni di Crotone Milan, per quanto riguarda i calabresi del grande ex Giovanni Stroppa, ci dicono che purtroppo ci sono alcune assenze, su tutte quelle di Riviere e Benali. Nel 3-5-2 del Crotone dovrebbe essere tutto chiaro in difesa con Magallan, Marrone e Golemic davanti al portiere Cordaz, così come in attacco dove agirà la coppia Simy-Messias, che ha già fatto faville l’anno scorso in Serie B. Da analizzare resta dunque soprattutto il centrocampo, dove sono ancora da assegnare entrambe le maglie da esterni, con i ballottaggi Rispoli-Pereira a destra e Molina-Mazzotta a sinistra, mentre Eduardo Henrique e Vulic si contendono un posto da mezzala per affiancare Zanellato a sostegno di Cigarini, al quale è affidata la regia del gioco di questo Crotone.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Crotone Milan si caratterizzano soprattutto per il perdurare dell’emergenza in difesa, che in pratica “obbliga” Stefano Pioli a schierare Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra e la coppia centrale Kjaer-Gabbia davanti a Gigio Donnarumma. Più interessante la situazione dalla mediana in su nell’ormai consueto 4-2-3-1 rossonero: scalpita Tonali, ma nel cuore di centrocampo potrebbero ancora essere titolari Kessiè e Bennacer, mentre sulla trequarti sono da monitorare soprattutto le condizioni di Castillejo, di conseguenza è pronto anche Saelemaekers per affiancare Calhanoglu e magari Brahim Diaz alle spalle di Rebic, che dovrebbe invece agire da prima punta in assenza di Ibrahimovic, bloccato dal Covid.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, E. Henrique, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All. Stroppa.

A disposizione: Festa, Crespi, Spolli, Pereira, Mazzotta, Gomelt, Vulic, Mustacchio, Crociata, Dragus, Kargbo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Benali, Riviere, Cuomo, Gigliotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Rebic. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Saelemaekers, Tonali, Krunic, Paquetà, Rafael Leao, Colombo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Romagnoli, Ibrahimovic.



