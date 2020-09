Probabili formazioni Crotone Milan/ Quote, Pioli senza Ibrahimovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN: ANCORA COLOMBO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Crotone e Milan, sfida per la 2^ giornata del Campionato della Serie A 2020-21, che si accenderà solo questa sera alle ore 18.00. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Stroppa come di Pioli per i rispettivi schieramenti, considerato che alla vigilia del turno, entrambi gli allenatori contano assenti di grande valore. In casa dei pitagorici, in vista del debutto stagionale allo Scida infatti registriamo le assenze di Riviere e Benali: sono però out ancor più pesanti quello che registra il collega in rossonero. Pioli infatti non solo deve ancor rinunciare a Romagnoli e Musacchio, ma pure negli ultimi giorni ha perso anche Duarte e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, questi riscontrati positivi al coronavirus e dunque ora in isolamento. Sarà dunque ben difficile per il diavolo sopperire all’assenza dello svedese, ma certo il tecnico ha ancora qualche asso nella manica. Andiamo allora a scoprire quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Crotone Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo considerare anche il pronostico del match di Serie A, ecco che non esitiamo a dare il favore alla vittoria ai rossoneri, pur chiamati in campo a pochi giorni dall’ultimo impegno in Europa League. La Snai nell’1×2 dà a 1.53 il successo del Milan, contro il più elevato 6.00 segnato per la vittoria del Crotone: il pareggio paga la posta a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN

LE MOSSE DI STROPPA

Per le probabili formazioni di Crotone e Milan, Stroppa non dovrebbe rinunciare al classico 3-5-2 per schierare i suoi, anche se pure rispetto al’11 titolare, come ducevamo prima, si contano ancora alcun posti vuoti. Pure in vista del big match contro il Diavolo, il tecnico dovrebbe aver consegnato un po’ tutte le maglie: di cerro lo ha fatto con Messias e Simy, che saranno i titolari in attacco. Nella mediana a cinque poi paiono ben sicuri della loro titolarità Zanellato, Cigarini e Eduardo, chiaramente collocati al centro: in corsia ci sarà invece spazio per Rispoli e Molina, ma ricordiamo che qui possono chiedere spazio Mazzotta e Pereira. Non ci saranno particolari sorprese poi nella difesa degli squali: di fronte al capitano Cordaz avremo dal primo minuto Magallan, Marrone e Golemic.

LE SCELTE DI PIOLI

Pure in casa rossonera, si peseranno alcune assenze, specie nella difesa dello schieramento di Mister Pioli. Senza Conti, Romagnoli e Musacchio, il tecnico ancora una volta dovrà confermare dal primo minuto davanti a Gigio Donnarumma la coppia Gabbia-Kjaer: ai lati pure ecco titolari obbligati Theo Hernandez e Calabria. Solide conferme anche nella mediana, per le probabili formazioni di Crotone e Milan: allo Scida vedremo ancora dal primo minuto Kessie e Bennacer, ma non è da escludere l’intervento di Tonali, ma solo a match in corso. Per l’attacco infine ecco che si farà senza dubbio sentire l’assenza di Zlatan Ibrahimovic: nel classico 3-1 ecco che sarà allora Leao la prima punta, con Hakan Calhanoglu posto sulla tre quarti e Rebic e uno tra Castillejo e Saelemaekers sull’esterno del reparto offensivo. Non escludiamo però nuove soluzioni in questa parte del campo, magari con l’ingresso di Maldini o Colombo.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 34 Marrone, 5 Golemic; 33 Rispoli, 95 Eduardo, 8 Cigarini, 21 Zanellato,17 Molina; 25 Simy, 30 Messias All. Stroppa

MILAN: (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 T Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 17 R Leao. All. Pioli.



