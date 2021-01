Probabili formazioni Crotone Roma/ Diretta tv: Pellegrini sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Crotone Roma ci portano verso una partita di Serie A che domani pomeriggio ci terrà compagnia dalla città calabrese. Certamente gli uomini di Paulo Fonseca partono nettamente favoriti su quelli di Giovanni Stroppa, come dice la classifica delle due formazioni ma anche il mondo in cui Crotone e Roma hanno cominciato l’anno nuovo. Il Crotone ha incassato infatti una pesante sconfitta 6-2 contro l’Inter che ha di nuovo relegato i calabresi all’ultimo posto solitario in classifica, mentre la Roma vincendo contro la Sampdoria si è confermata al terzo posto, consolidandosi in zona Champions League e magari anche per qualcosa in più… Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Crotone Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA

LE SCELTE DI STROPPA

Nelle probabili formazioni di Crotone Roma, Giovanni Stroppa dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Cordaz sarà protetto dalla retroguardia a tre che vedrà titolari Magallan, Marrone e uno tra Luperto e Golemic, sperando di ritrovare solidità dopo il set incassato a San Siro; a centrocampo bisogna fare i conti con l’assenza di Cigarini e gli acciacchi di Benali, dunque la folta linea a cinque della mediana del Crotone dovrebbe vedere titolari P. Pereira o Rispoli a destra, poi Molina, Zanellato in cabina di regia, uno tra Vulic ed Eduardo Henrique che sono in ballottaggio, infine Reca come esterno sinistro. Non dovrebbero infine esserci dubbi in attacco, dove infatti il Crotone proporrà la sua migliore coppia titolare, formata da Simy e Messias.

LE MOSSE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Crotone Roma devono tenere conto di alcuni giocatori acciaccati, per i quali Paulo Fonseca dovrebbe usare prudenza. Ci potrebbe anche essere un minimo di turnover, per cui Kumbulla spera di trovare spazio nella difesa a tre davanti a Pau Lopez, che vede comunque favoriti Ibanez, Smalling e Mancini. Andando verso centrocampo, Karsdorp e Bruno Peres in questo momento sono intoccabili come esterni, mentre in mezzo dovremmo vedere Cristante e Veretout, anche se per l’ex Atalanta non è mai da escludere del tutto un arretramento in difesa, che a centrocampo darebbe spazio a Villar. Infine il reparto offensivo, dove Pellegrini è favorito su Carles Perez per affiancare Mkhitaryan alle spalle del centravanti Dzeko.

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.



