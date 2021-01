Probabili formazioni Crotone Roma/ Quote, fuori Dzeko per infortunio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA: CHI IN CAMPO ALLO SCIDA?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Crotone Roma, sfida valida per la 16^ giornata della Serie A, che pure avrà luogo solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura dello Scida. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Stroppa, che pure per sfidare una big come la squadra capitolina non potrà che optare per i suoi titolari (acciaccati a parte): gli squali hanno infatti bisogno di rialzare la testa dopo anche il pesantissimo 6-2 incassato contro l’Inter pochi giorni fa e per farlo non potranno certo rinunciare ai propri jolly. Saranno invece orientate su una maggiore prudenza le mosse di Fonseca per le probabili formazioni di Crotone Roma: il tecnico ha ancora parecchi acciaccati e casi dubbi da valutare e di certo non potrà approfittare di un ampio turnover, considerato che i rossoblu sono avversari sempre ostici. Sarà dunque curioso scoprire le ultime scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Crotone Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match allo Scida, non facciamo certo fatica a consegnare ai capitolini il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse Snai pare d’accordo e per l’1×2 ha fissato a 1.42 il successo della Roma oggi, contro il più elevato 7.00 segnato per l’eventuale vittoria del Crotone: il pareggio pagherà la posta a 5.00.

LE PROBABILI FORMAIZONI CROTONE ROMA

LE MOSSE DI STROPPA

Per la prima sfida casalinga del 2021, Stroppa non dovrebbe rinunciare al 3-5-2 come modulo di partenza, dove pure in attacco potremmo rivedere Simy, dopo il riposo osservato nel turno precedente: al suo fianco certo non mancherà Messias, vero jolly per il tecnico degli squali. Per la mediana poi si faranno vedere pronti titolari Zanellato, Molina e Vulic: è assai difficile che l’acciaccato Benali sia a disposizione fin dal primo minuto. In fascia sarà poi spazio per Reca e Pereira, ma ricordiamo che sulla destra il ristabilito Rispoli potrebbe scavalcare il polacco. In difesa poche novità davanti al coriaceo Cordaz: ecco dal primo minuto Luperto, Marrone e Magallan, pur com Golemic (a segno contro l’Inter) a disposizione.

LE SCELTE DI FONSECA

Via libera al classico 3-4-1-2 per le probabili formazioni di Crotone Roma, dove, come abbiamo detto, Fonseca non sarà troppo tentato dal turnover, considerata anche la lunga lista di assenti. Ecco che allora in attacco, sorpresa dell’ultima ora, mancherà Edin Dzeko per un risentimento muscolare. Al suo posto toccherà a Mayoral prima punta, accompagnato da Mkhitaryan e Pellegrini sull’esterno, come già occorso nel match contro la Sampdoria pochi giorni fa. Sempre irrinunciabile Veretout, accompagnato questa volta a centrocampo da Cristante: Karsdorp e Bruno Peres agiranno ai lati (Spinazzola è ancora in forte dubbio). In difesa Kumbulla potrebbe giocarsi la maglia da titolare contro Ibanez: Mancini e Smalling saranno confermati davanti a Pau Lopez (Mirante non è ancora al top della condizione).

IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias All. Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): P Lopez, Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, B Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca



