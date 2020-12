Probabili formazioni Cska Sofia Roma/ Quote: Ciervo e Milanese cercano spazio

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Cska Sofia Roma parliamo della partita che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 10 dicembre, presso lo stadio nazionale Vasil Levski: siamo nell’ultima giornata del gruppo A di Europa League 2020-2021, e si tratta di un match ininfluente per le sorti del girone. I giallorossi si sono già qualificati ai sedicesimi e, dopo aver battuto lo Young Boys, sono anche certi del primo posto; cercheranno adesso di recuperare terreno in un campionato nel quale hanno fatto un punto nelle ultime due partite, senza segnare, e si sono leggermente staccati dalla vetta. Il Cska Sofia per contro è già eliminato: i bulgari hanno ottenuto appena 2 punti nel loro percorso in Europa League, uno di questi proprio contro la Roma nella sfida dell’Olimpico. Possibile dunque che ci sia ampio turnover, almeno da parte di Paulo Fonseca; per scoprirlo aspettiamo che la partita si giochi, ma intanto possiamo fare le nostre valutazioni circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cska Sofia Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Cska Sofia Roma, e dunque andiamo subito a vedere quello che ci dicono le quote per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte quanto puntato, contro il valore di 1,70 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ROMA

LE SCELTE DI AKRAPOVIC

Nelle probabili formazioni di Cska Sofia Roma notiamo che anche Bruno Akrapovic potrebbe dare spazio alle seconde linee: da questo punto di vista il nostro Beltrame può prendere il posto di Tiago Rodrigues sulla trequarti, mentre in attacco potremmo rivedere Yomov e Ahmedov schierati in coppia. A centrocampo Geferson e Sankharé sono i favoriti per occupare la zona mediana, i due esterni a quel punto potrebbero essere Vion e Graham Carey nel consueto modulo che sarà un 3-4-1-2. In porta ci sarà l’italo-brasiliano Busatto, da valutare la difesa dove a cercare spazio sarà soprattutto Galabov, che potrebbe strappare una maglia da titolare alla concorrenza. Nell’ultima di campionato hanno giocato Zanev, Antov e Mattheij in linea; uno di questi tre potrebbe riposare per l’ultima partita nel girone di Europa League, lasciando spazio alla concorrenza.

IL TURNOVER DI FONSECA

Naturalmente anche Paulo Fonseca non ha il minimo interesse a schierare i titolari: in Cska Sofia Roma dunque gli acciaccati resteranno fuori, e dovremmo vedere un modulo più o meno speculare a quello dei bulgari nel quale Pau Lopez potrebbe essere protetto da una linea difensiva nella quale torneranno a giocare titolari sia Federico Fazio che un Kumbulla da rilanciare, il terzo elemento nel pacchetto arretrato sarebbe a quel punto Juan Jesus con i tre titolari che si riposeranno. In mediana, nuovo spazio per Amadou Diawara che non lo trova in campionato, con lui da valutare se Villar, che invece sta avendo una buona continuità, sarà confermato o ci sarà magari l’avanzamento di Cristante. A meno che venga dato spazio ai giovani: da questo punto di vista attenzione a Tommaso Milanese per la mediana, mentre sulla trequarti potremmo vedere Ciervo insieme a Pedro (perché Carles Perez dovrà sostituire il connazionale nella prossima di campionato), con Zalewski e Borja Mayoral che si contendono la maglia in attacco.

IL TABELLINO

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Zanev, Antov, Mattheij; Vion, Geferson, Youga, Carey; Beltrame; Henrique, Ahmedov. Allenatore: Bruno Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, T. Milanese, A. Diawara, Calafiori; Ciervo, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca



