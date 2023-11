Probabili formazioni Cukaricki Fiorentina/ Diretta tv: Italiano cambia (Conference League, 8 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI FIORENTINA: CHI GIOCA IN SERBIA?

Le probabili formazioni di Cukaricki Fiorentina ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 9 novembre: siamo nella quarta giornata del gruppo F di Conference League 2023-2024, all’Artemio Franchi due settimane fa è finita 6-0 per i viola che, grazie a questo roboante successo e al pareggio in Belgio, si è presa il primo posto nella classifica del girone (per differenza reti) e dunque è idealmente padrona del suo destino, anche se deve riscattare un brutto momento visto che contro la Juventus è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato.

Il Cukaricki, proprio grazie al traffico davanti a sé, può ancora sperare di prendersi almeno i playoff di Conference League ma la verità è che la squadra serba, sempre sconfitta nelle prime tre partite del girone, può già dirsi soddisfatta di essere arrivata a questo punto; ci proverà naturalmente, ma le speranze sono ridotte al lumicino. Adesso noi prendiamoci del tempo per valutare quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori giovedì sera, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Cukaricki Fiorentina.

DIRETTA CUKARICKI FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cukaricki Fiorentina sarà fornita dalla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati per questa partita di Conference League, i canali di riferimento sono Sky Sport Max e Sky Sport 253 con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo che l’opzione della mobilità, per questa partita di Conference League, sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso comunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI FIORENTINA

LE SCELTE DI MATIC

Per Cukaricki Fiorentia Igor Matic dovrebbe puntare sul 5-3-2, che chiaramente in fase di possesso diventa una sorta di 3-5-2: Rogan a destra e Adzic a sinistra sono i due laterali che spingono e proteggono la difesa, nella quale Bojan Kovacevic, Vranjes e Tosic sono i tre centrali che proteggono il portiere Filipovic. A centrocampo Docic dovrebbe essere confermato titolare rispetto al campionato, con lui però attenzione al ballottaggio con Stefan Kovac che rischia il posto soprattutto sull’assalto di Sambou Sissoko, poi Nikola Stankovic e Stojanovic sono altre due opzioni valide per l’allenatore del Cukaricki. A formare il tandem avanzato dovrebbero essere Djordje Ivanovic e Cvetkovic, anche qui abbiamo un’alternativa che è rappresentata da Adetunji.

LE MOSSE DI ITALIANO

Le scelte di Italiano per Cukaricki Fiorentina potrebbero essere figlie di quanto visto a Firenze domenica sera: per esempio, in porta dovrebbe tornare Olivier Christensen e al centro della difesa Milenkovic, che potrebbe fare coppia con Luca Ranieri lasciando in panchina Martinez Quarta. Sulle corsie laterali le scelte sono nuovamente obbligate: avremo dunque Fabiano Parisi che si dovrebbe spostare a destra con Biraghi regolarmente schierato a sinistra, mentre in mezzo al campo a rimanere fuori sarebbe uno tra Arthur Melo e Mandragora, dando dunque campo a Maxime Lopez che sarebbe confermato rispetto al match di andata contro il Cukaricki, nel quale aveva anche trovato il gol. Tornerà poi titolare Bonaventura, che si prenderà lo spot di centrale sulla trequarti; Nico Gonzalez potrebbe avere un turno di riposo e allora i due esterni sarebbero Josip Brekalo e Riccardo Sottil (da capire chi opererebbe a destra e chi a sinistra), Nzola invece sarebbe pronto a rilevare Beltran come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI FIORENTINA: IL TABELLINO

CUKARICKI (5-3-2): Filipovic; Rogan, B. Kovacevic, Vranjes, Tosic, Adzic; Docic, S. Sissoko, N. Stankovic; D. Ivanovic, Cvetkovic. Allenatore: Igor Matic

FIORENTINA (4-2-3-1): O. Christensen; Parisi, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Brekalo, Bonaventura, R. Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano











