Probabili formazioni Danimarca Belgio/ Quote, chi al posto di Eriksen? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA BELGIO: CHI GIOCA A COPENAGHEN?

Con le probabili formazioni di Danimarca Belgio possiamo parlare della partita che queste due nazionali giocano al Parken di Copenaghen, alle ore 18:00 di giovedì 17 giugno: seconda giornata nel gruppo B degli Europei 2020, e scandinavi che prima ancora del risultato – già importante – dovranno dimostrare di poter giocare ancora questa competizione sul piano nervoso, dopo i terribili momenti che sono seguiti al malore accusato da Christian Eriksen.

Persa la partita contro la Finlandia, adesso la Danimarca non ha altro risultato che la vittoria, e il pensiero del compagno di nazionale potrebbe essere uno sprone per avere la meglio sui Diavoli Rossi che all’esordio hanno già dominato, rifilando tre gol alla Russia. Aspettando che la partita si giochi, proviamo ora a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due CT provando a ipotizzare le probabili formazioni di Danimarca Belgio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Danimarca Belgio, dunque possiamo andare a vedere quello che il bookmaker stabilisce per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 per la vittoria della nazionale scandinava vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote 3,15 volte l’ammontare della giocata, mentre il segno 2 per il successo dei balcanici vale una cifra corrispondente a 2,05 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA BELGIO

I DUBBI DI HJULMAND

Va capito quello che Kasper Hjulmand vorrà fare in Danimarca Belgio: senza Eriksen potrebbe anche cambiare il modulo di gioco, dunque potremmo vedere un 4-2-3-1 con Damsgaard o Skov Olsen a giocare largo sulla corsia e Yussuf Poulsen ad accentrare la sua posizione alle spalle di Wind, o magari lui stesso da prima punta o ancora con Cornelius o Dolberg titolari. A sinistra Braithwaite sembra comunque sicuro del posto, e così dovrebbero essere Hojbjerg e Delaney in mediana; per quanto riguarda invece la difesa, capitan Kjaer sarà nuovamente al centro dello schieramento insieme a Christensen, mentre sulle corsie laterali agiranno Wass e Maehle con Kasper Schmeichel che naturalmente proteggerà la porta.

GLI 11 DI MARTINEZ

Roberto Martinez per il momento non dovrebbe cambiare: in Danimarca Belgio potrebbe rilanciare Meunier e Eden Hazard come titolari (sabato sono invece partiti dalla panchina), ma per il momento dovrebbe nuovamente puntare sugli 11 che hanno battuto la Russia. Courtois tra i pali, poi Alderweireld, Vertonghen e Boyata davanti a lui con Castagne e Thorgan Hazard che per l’appunto restano favoriti per percorrere le fasce, scambiandosi la posizione (soprattutto il giocatore del Borussia Dortmund) con i due elementi che agiranno nel tridente offensivo, vale a dire Mertens e Ferreira Carrasco In mezzo al campo agiranno Dendoncker e Tielemans mentre il centravanti naturalmente sarà Romelu Lukaku, che all’esordio ha subito timbrato una doppietta dimostrando di essere davvero l’uomo in più di una nazionale che sogna in grande.

IL TABELLINO

DANIMARCA (4-2-3-1): K. Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg; Skov Olsen, Y. Poulsen, Braithwaite; Cornelius. Allenatore: Kasper Hjulmand

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Castagne, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, R. Lukaku, Ferreira Carrasco. Allenatore: Roberto Martinez



