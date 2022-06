Probabili formazioni Danimarca Croazia/ Quote: molti volti noti, Nations League

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA CROAZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Danimarca Croazia ci accompagnano verso una partita di sicuro interesse, in programma stasera a Copenaghen per il girone 1 della Lega A di Nations League. I padroni di casa della Danimarca sono infatti a punteggio pieno dopo il colpaccio in Francia e la successiva vittoria anche contro l’Austria, di conseguenza dopo la semifinale raggiunta negli scorsi Europei la Danimarca continua a volare e ora mette nel mirino l’obiettivo della Final Four di Nations League, che in caso di un’altra vittoria questa vittoria sarebbe davvero vicino.

Probabili formazioni Azerbaijan Slovacchia/ Quote, Tarkovic è senza Milan Skriniar

La Croazia vice-campione del Mondo se la passa invece meno bene: colpa soprattutto della sconfitta all’esordio contro l’Austria, anche se poi un segnale di crescita è arrivato grazie al pareggio contro la Francia. Il cammino resta comunque in salita e rimane lo spauracchio della retrocessione, da evitare magari cominciando da un bel risultato al Parken. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Danimarca Croazia.

Probabili formazioni Bielourssia Kazakhstan/ Quote, solo conferme per gli ospiti?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Danimarca Croazia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse invece vincere la Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA CROAZIA

LE MOSSE DI HJULMAND

Nelle probabili formazioni di Danimarca Croazia, l’allenatore padrone di casa Kasper Hjulmand dovrebbe puntare su un modulo 5-3-2 che potrebbe vedere titolari diversi giocatori che giocano o almeno hanno giocato in passato anche nella nostra Serie A. Detto che i due terzini in fase di spinta renderanno il modulo un 3-5-2, ecco che in porta troveremo Schmeichel e davanti a lui Kristensen a destra, poi Andersen, Nelsson, Vestergaard e Mæhle a sinistra per completare la difesa a cinque; nel cuore del centrocampo dovrebbero agire per la Danimarca naturalmente Eriksen più Højbjerg e Delaney, infine ecco il tandem d’attacco con Cornelius e Skov Olsen.

Probabili formazioni Albania Israele/ Quote, Edy Reja stravolge la sua nazionale?

LE SCELTE DI DALIC

Anche sul fronte ospite, le probabili formazioni di Danimarca Croazia dovrebbero presentarci molti nomi che conosciamo benissimo. Il c.t. slavo Zlatko Dalić dovrebbe infatti schierare la sua Croazia secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari: Livaković in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Juranović, Erlić, Vida e Barišić da destra a sinistra; terzetto di lusso a centrocampo con Modrić, Kovačić e Brozović; infine il tridente d’attacco della Croazia dovrebbe vedere titolari Pašalić, Kramarić e Oršić.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA CROAZIA

DANIMARCA (5-3-2): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Nelsson, Vestergaard, Mæhle; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Cornelius, Skov Olsen. All. Hjulmand.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Juranović, Erlić, Vida, Barišić; Modrić, Kovačić, Brozović; Pašalić, Kramarić, Oršić. All. Dalic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA