Probabili formazioni Danimarca Finlandia/ Quote: la certezza è Eriksen

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Danimarca Finlandia cosa ci possono dire su questo “derby nordico” che è in programma per la prima giornata del girone B degli Europei 2020? Sicuramente la formazione più attesa è la Danimarca, padrona di casa a Copenaghen e Nazionale sicuramente di buonissimo livello nel panorama internazionale, che punta naturalmente ad iniziare con il piede giusto Euro 2020. Christian Eriksen e compagni affronteranno la “cenerentola” Finlandia, che per la prima volta nella sua storia si è qualificata per la fase finale di un grande torneo internazionale (Mondiali compresi) ed arriva dal girone di qualificazione che comprendeva pure l’Italia. I finnici cercheranno la sorpresa, i danesi dovrebbero essere favoriti: adesso però scopriamo che cosa ci dicono le probabili formaizoni di Danimarca Finlandia a poche ore dalla partita.

ITALIA-TURCHIA 3-0/ Mancini pareva Figliuolo: che vittoria ma ci manca uno Schillaci

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Danimarca Finlandia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa danesi partono nettamente favoriti sulla carta: segno 1 quotato a 1,45 per il successo della Danimarca, poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Finlandia.

Video/ Italia Turchia (3-0): highlights e gol, Mancini sogna! (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA

LE SCELTE DI HJULMAND

Nelle probabili formazioni di Danimarca Finlandia spiccano diversi dubbi per il c.t. danese Hjulmand, che deve partire con i tre punti nella partita sulla carta più facile. In difesa il primo dubbio è tra Christensen e Vestergaard per affiancare Kjaer al centro della linea a quattro davanti al portiere Schmeichel, che dovrebbe essere completata dai due terzini Maehle e Wass. A centrocampo c’è da fare qualche scelta, dato che il tecnico è indeciso tra il 4-2-3-1 e il 4-3-2-1. Eriksen dovrebbe in ogni caso giocare nel cuore della linea dei trequartisti da numero 10, affiancato da Poulsen e Braithwaite che però potrebbe essere anche lanciato come prima punta, ruolo nel quale sembra tuttavia essere favorito Dolberg. Solo panchina per Skov Olsen, mentre i favoriti per formare la coppia in mediana sono Hojbjerg e Delaney.

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 3-0) video Rai1: Insigne fa tris! Euro 2020

LE MOSSE DI KANERVA

Per quanto riguarda i finnici che sono al debutto in un grande evento internazionale, le probabili formazioni di Danimarca Finlandia ci dicono che il modulo scelto dal c.t. Kanerva sarà il classico 5-3-2 che dovrebbe permettere ai finlandesi, una buona copertura in fase difensiva senza comunque rinunciare del tutto ad essere propositivi contro un avversario sulla carta più forte. Davanti al portiere del Brescia Joronen dovremmo dunque vedere una folta linea difensiva a cinque che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Raitala, Alho, Toivio, Arajuuri e Hamalainen. La linea di centrocampo a tre sarà invece composta per la Finlandia da Kamara in cabina di regia con ai lati le mezzali Jensen e Kauko. In attacco ecco infine la coppia formata da Lod e dal bomber Pukki, fondamentale nel girone di qualificazione.

IL TABELLINO

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Eriksen, Poulsen; Dolberg. All. Hjulmand.

FINLANDIA (5-3-2): Joronen; Raitala, Alho, Toivio, Arajuuri, Hamalainen; Jensen, Kamara, Kauko; Lod, Pukki. All. Kanerva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA