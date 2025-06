Probabili formazioni Danimarca Finlandia U21: le scelte dei due CT verso la partita che si gioca per gli Europei Under 21 2025, nel girone D.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA U21: LE SCELTE NEL DERBY SCANDINAVO!

Le probabili formazioni Danimarca Finlandia ci conducono per mano a un derby scandinavo che si gioca mercoledì 18 giugno per la terza giornata nel girone D agli Europei Under 21 2025: contesto diverso, la Danimarca infatti è già qualificata ai quarti e sicura del primo posto.

Sono bastate le due vittorie ottenute contro Ucraina e Olanda, e poi naturalmente ha aiutato il fatto che la nazionale ucraina abbia battuto la Finlandia: adesso dunque la Danimarca può far riposare i suoi titolari e giocare una partita ininfluente con le seconde linee, un gran bel vantaggio in vista dei quarti.

La Finlandia sostanzialmente è eliminata, o quasi: il pareggio contro l’Olanda la tiene in vita ma i due gol subiti dal 2-0 sono pesantissimi, per sperare i biancoblu devono ovviamente vincere e poi sperare che l’Olanda batta l’Ucraina ma con una differenza reti complessiva nel girone che sia peggiore.

Tradotto: serve una goleada e sarà comunque difficili. Quali saranno le scelte di campo da parte dei due CT in questa partita? Scopriamolo insieme con le probabili formazioni Danimarca Finlandia U21.

PRONOSTICO E QUOTE DANIMARCA FINLANDIA U21

Sulle probabili formazioni Danimarca Finlandia U21 abbiamo le quote della Snai che ci dicono che il segno 1 per il successo della nazionale danese vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,90 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 per la vittoria della Finlandia porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la giocata e infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, che andrebbe a garantire una cifra corrispondente a 3,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA U21

LE SCELTE DI HOJER

Turnover per Steffen Hojer nelle probabili formazioni Danimarca Finlandia U21: dovrebbe essere così e allora possibile che in porta vada comunque Jungdal ma con una difesa nella quale agirebbero Thomas Kristensen e Otoa come centrali con i terzini che possono essere Gaaei a destra, confermato, e Bak a sinistra, in mezzo al campo invece Sorensen e Nartey possono lasciare il posto a Chukwuani e Thomas Jorgensen, da vedere se sarà così.

Per quanto riguarda la zona avanzata, Osula assoluto protagonista come marcatore si prenderà un turno di riposo, dentro uno tra Harder, Boving e Kvistgaarden mentre sugli esterni in trequarti Jensen e Bischoff potrebbero comunque giocare, salvo un cambio di modulo da parte del Commissario Tecnico o magari una posizione più avanzata di Adelgaard o dello stesso Bak, con l’altro dei due a fare il terzino.

LE MOSSE DI LEHKOSUO

Per Mika Lehkosuo le probabili formazioni Danimarca Finlandia U21 impongono le scelte migliori: nel suo 4-2-3-1 potremmo vedere Miettinen ad affiancare Jansson al centro di una difesa che avrà in Bergstrom il portiere e in Wallius e Galvez i due terzini. Anche qui mediana a due e dunque ecco il capitano Vaananen che condivide il reparto con Peltola, che però deve ancora giocarsi la maglia con Hyrylainen e Pyyhtya.

Quest’ultimo può agire anche sulla trequarti come avevamo già visto; dipenderà dalla posizione di Liimatta che ha sempre fatto la prima punta ma potrebbe arretrare per l’inserimento di Hytonen, centravanti di ruolo con cui la Finlandia U21 potrebbe avere maggiore peso offensivo. Per quanto riguarda le corsie laterali alte, Talvitie e Keskinen sono favoriti su Terho e Jukkola, in mezzo invece Liimatta e Pyyhtya come alternative già citate ma il favorito per avere la maglia da titolare rimane Markhiev.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA U21: IL TABELLINO

DANIMARCA U21 (4-2-3-1): Jungdal; Gaaei, T. Kristensen, Otoa, Bak; Chukwuani, T. Jorgensen; Jensen, O. Hojlund, Bischoff; Kvistgaarden. Allenatore: Steffen Hojer

FINLANDIA U21 (4-2-3-1): Bergstrom; Wallius, Miettinen, Jansson, Galvez; Peltola, Vaananen; Talvitie, Markhiev, Koskinen; Liimatta. Allenatore: Mika Lehkosuo