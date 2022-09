Probabili formazioni Danimarca Francia/ Quote: tanti volti noti

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Danimarca Francia ci accompagnano verso la partita di oggi per la sesta e ultima giornata del girone 1 della Lega A di Uefa Nations League, sul palcoscenico del Parken Stadion di Copenaghen, casa di una Nazionale molto competitiva quale è la Danimarca, reduce dalla semifinale agli Europei dello scorso anno, che sta facendo benissimo nella attuale Nations League e che fra un paio di mesi ritroverà proprio la Francia campionessa del Mondo in carica nella fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022.

La Danimarca sarà quindi una delle possibili outsider più stuzzicanti, la Francia però resta fra le Nazionali di maggiore richiamo nonostante i risultati più recenti siano stati meno positivi in proporzione allo standard altissimo dei Bleus, che hanno già abdicato al trono della Nations League e hanno perso a Saint Denis contro i danesi. Di certo sarà una partita da non perdere e allora noi presentiamo alcuni temi sulle probabili formazioni di Danimarca Francia a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote secondo l’agenzia Bwin su Danimarca Francia. Potrebbero comunque essere favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 2,05 mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio sul segno X e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA

LE MOSSE DI HJULMAND

Le probabili formazioni di Danimarca Francia potrebbero riservarci un modulo 3-4-3 per i padroni di casa allenati da Kasper Hjulmand, che ha tra le sue certezze Schmeichel in porta e Christensen in una difesa che sta recuperando il rossonero Kjaer, che sarà molto utile anche per la sua Nazionale. A proposito di “italiani”, sulle fasce potremmo vedere in azione Maehle mentre a centrocampo l’ex interista Eriksen resta il giocatore fondamentale per la Danimarca. Infine, anche in attacco ci sono molti giocatori che conosciamo bene, chissà se l’emergente atlantico Hojlund potrà ritagliarsi un posto di spicco anche in nazionale in breve tempo.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Sul fronte transalpino, le probabili formazioni di Danimarca Francia potrebbero offrirci un modulo 4-4-2 da parte di Didier Deschamps che però deve fare i conti a questo giro con diverse assenze, dai fratelli Theo e Lucas Hernandez a Pogba e Kanté fino a Benzema, anche se la Francia resta sempre e comunque competitiva. In porta dovrebbe giocare Maignan, in difesa i perni sono Varane e Upamecano, in mediana l’occasione potrebbe essere importante per l’ex giallorosso Veretout così come per Giroud, che ha certamente un’intesa ampiamente collaudata nell’attacco dei Bleus con Griezmann e Mbappé.

