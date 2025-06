Probabili formazioni Danimarca Francia U21: quote, moduli e titolari per il quarto di finale degli Europei Under 21, oggi domenica 22 giugno

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA U21: I TITOLARI PER IL QUARTO

Finora sono stati i giovani danesi a fare la figura migliore negli Europei Under 21 edizione 2025, ma adesso siamo ai quarti di finale e allora le probabili formazioni Danimarca Francia U21 servono per presentarci un incontro senza appello che ci darà appuntamento a Presov oggi, domenica 22 giugno.

Per la Francia lo snodo fondamentale è stata la rimonta contro la Georgia, partita che i giovani transalpini hanno seriamente rischiato di perdere ma poi hanno vinto nel lunghissimo recupero, poi il successo anche contro la Polonia non è bastato per il primo posto nel girone per il c.t. Gérald Baticle, che ha dunque ancora qualcosa da limare nella sua rosa.

La Danimarca invece ha vinto il proprio girone, una soddisfazione meritata che sicuramente darà ancora più fiducia ai ragazzi del c.t. Steffen Højer, consapevoli di poter sognare in grande sebbene l’incrocio dei quarti di finale non sia dei migliori, perché la Francia è temibile sempre e comunque.

Ogni dettaglio può contare da qui in poi, allora è doveroso considerare per bene le possibili scelte degli allenatori, i moduli e chi dovrebbe essere titolare oggi pomeriggio in Slovacchia per le probabili formazioni Danimarca Francia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però il classico accenno al pronostico su Danimarca Francia U21 grazie alle quote Snai. Nonostante il secondo posto nel girone, la Francia gode di ampi consensi e il segno 2 è quotato a 1,70, mentre si sale a 3,90 in caso di pareggio e fino a 4,25 per il segno 1 e quindi una vittoria della Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA U21

MODULO “CURIOSO” PER HØJER

Per Steffen Højer il punto di riferimento per le probabili formazioni Danimarca Francia U21 dovrebbe essere la vittoria con l’Olanda, che ha dato il primo posto nel girone con un turno d’anticipo. Ecco allora che il modulo potrebbe essere un particolare 4-2-1-3 con Gaaei, Hey, capitan Provstgaard e Jelert davanti al portiere Jungdal. A centrocampo staranno più bassi Sorensen e Nartey, con compiti quindi più difensivi, mentre Fraulo sarà di maggiore sostegno per il tridente d’attacco, dove potremmo vedere Jensen ala destra, Osula come centravanti e sulla sinistra Bischoff.

QUALI UNDICI PER BATICLE?

Modulo 4-2-3-1 invece per Gérald Baticle nelle probabili formazioni Danimarca Francia U21. In porta potrebbe esserci Nkambadio, che ha preso il posto di Restes che aveva iniziato l’Europeo. Sildillia a destra e Mawissa a sinistra potrebbero essere i due terzini, con Magassa e Zezé invece difensori centrali. Nel cuore della mediana potrebbero iniziare dal primo minuto Diouf e Agoumé, davanti invece ecco l’ala destra Tchaouna, il trequartista Cissé e sulla sinistra Bahoya, mentre come centravanti è possibile il ballottaggio fra Barry e Abline.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA U21: IL TABELLINO

DANIMARCA (4-2-1-3): Jungdal; Gaaei, Hey, Provstgaard, Jelert; Sorensen, Nartey; Fraulo; Jensen, Osula, Bischoff. All. Højer.

FRANCIA (4-2-3-1): Nkambadio; Sildillia, Magassa, Zezé, Mawissa; Diouf, Agoumé; Tchaouna, Cissé, Bahoya; Barry. All. Baticle.