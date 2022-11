Probabili formazioni Danimarca Tunisia/ Quote: ecco Kjaer e Maehle

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA TUNISIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Danimarca Tunisia ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio sarà valida per la prima giornata del girone D dei Mondiali 2022. La Danimarca arriva da molti risultati eccellenti negli ultimi tempi, su tutti naturalmente la semifinale raggiunta agli Europei nonostante il dramma vissuto da Eriksen, così i danesi punteranno ad essere grandi protagonisti anche di questi Mondiali e intanto sperano di iniziare con il piede giusto, facendo bene in una partita che vede favorita proprio la Danimarca.

Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

La Tunisia invece avrà un compito che si annuncia complicato, soprattutto se si pensa che nel girone ci sarà anche la Francia: l’obiettivo fondamentale era arrivare ai Mondiali e i nordafricani ci sono riusciti, adesso vedremo se la Tunisia saprà andare oltre a quelli che sembrano essere i suoi limiti. Tutto questo premesso, adesso però è giunto il momento di scoprire insieme quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Danimarca Tunisia.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 22 novembre

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Danimarca Tunisia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che considera gli europei nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,55 in caso di vittoria per la Danimarca; si sale poi a quota 3,90 sul segno X in caso di pareggio; infine, un successo della Tunisia varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA TUNISIA

LE SCELTE DI HJULMAND

Nelle probabili formazioni di Danimarca Tunisia, il c.t. danese Kasper Hjulmand si affiderà a molti giocatori che in Italia conosciamo benissimo, attuali protagonisti della Serie A o almeno passati dalle nostre parti negli anni scorsi. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 con il figlio d’arte Schmeichel in porta; davanti a lui nella difesa a quattro dovremmo vedere Kristensen, Christensen, il milanista e capitano Kjaer, infine l’atalantino Maehle da destra a sinistra; a centrocampo ecco invece un terzetto con Delaney, Hojbjerg e naturalmente Eriksen a garantire un apporto di qualità superiore; infine, nel tridente d’attacco dovremmo vedere l’ex Bologna Skov Olsen a destra e l’ex Sampdoria Damsgaard a sinistra, ai fianchi del centravanti che sarà Dolberg.

Diretta/ Argentina Arabia Saudita, streaming video tv: esordio soft (Mondiali)

LE MOSSE DI KHADRI

Per quanto riguarda invece i nordafricani, nelle probabili formazioni di Danimarca Tunisia il modulo di riferimento per il commissario tecnico Jalel Kadri dovrebbe essere uno speculare 4-3-3, ma con meno qualità ed esperienza. Indichiamo comunque i nomi degli undici possibili titolari: Dahmen in porta; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe vedere Drager a destra, Bronn della Salernitana e Talbi come centrali, infine Abdi a sinistra; il terzetto di centrocampo potrebbe invece essere formato da Chalaali, Laidouni e Skhiri, così come nel tridente offensivo della Tunisia i favoriti per cominciare dal primo minuto dovrebbero essere Msakni, Jaziri, Kazhri.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA TUNISIA: IL TABELLINO

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chalaali, Laidouni, Skhiri; Msakni, Jaziri, Kazhri. All. Khadri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA