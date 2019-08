Probabili formazioni Debrecen Torino/ Quote, tante conferme per i magiari

Si gioca questa sera alle ore 18,30 al Nagyerdei Stadion di Debrecen la partita tra Debrecen e Torino, valida come ritorno del secondo turno preliminare dell’Europa League, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Per i granata infatti si annuncia come una trasferta tutto sommato facile: la differenza del valore delle due squadre è evidente come pure è pesante il 3-0 segnato nel match di andata da parte dei ragazzi di Mazzarri. Ciononostante ad entrambi i tecnici non verranno concesse sviste nel compilare le probabili formazioni di Debrecen Torino: gli ungheresi di certo faranno di tutto per ribaltare il risultato forti del calore del proprio pubblico di casa. Ci attendiamo quindi solo titolari da parte di Andràs Herczeg, mentre non è da escludere qualche ballottaggio in casa granata, considerata la netta superiorità del Torino. Andiamo quindi a vedere quali saranno le probabili formazioni di Debrecen Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo, i naturali favoriti oggi al successo sono i granata e le quote snai sono ben chiare in questo senso. Considerando l’1×2 vediamo infatti che il successo fuori casa del Torino è stato dato a 1,53, contro il più elevato 5,75 fissato per il Debrecen: il pari vale 4,00 la posta.

PROBABILI FORMAZIONI DEBRECEN TORINO

LE MOSSE DI HERCZEG

Per le probabili formazioni di Debrecen Torino, il tecnico ungherese dovrebbe confermare in toto l’11 già visto nel match di andata, seguendo il 4-3-3 come modulo di partenza. Ecco quindi che in porta vi troveremo Nagy, mentre di fronte saranno in campo questa sera dal primo minuto Fereczi, Pavkovics, Szatmari e Kinyik. Per la mediana sono maglie già consegnate poi a Szecsi, Tozser e Varga, mentre dovrebbe toccare al trittico Takacs-Trujic-Zsori agire dal primo minuto in attacco.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Come detto prima potrebbe esserci invece qualche ballottaggio in più in casa del Torino, forte pure di un grande risultato ottenuto nel match casalingo di andata. Di certo però nel 3-4-2-1 di Mazzarri non mancherà Salvatore Sirigu tra i pali: in difesa poi vi sarà spazio per Izzo, N’Kouloue Bremer, ma con alternative valide in panchina. Nel reparto a 4 di centrocampo dovremmo poi vedere dal primo minuto De Silvestri, Meite, Baselli e Ansaldi, mentre in attacco si fanno avanti Zaza e Berenguer a supporto della prima punta, ovviamente il Gallo Belotti.

IL TABELLINO

DEBRECEN (4-3-3) Nagy; Ferenczi, Pavkovics, Szatmari, Kinyik; Szecsi, Tozser, Varga; Takacs, Trujic, Zsori All. Herczeg

TORINO (4-3-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Zaza, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA