Probabili formazioni Dinamo Kiev Juventus/ Diretta tv: Morata-Dybala in attacco

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS: CHI GIOCA?

Dinamo Kiev Juventus si gioca alle ore 18.55 di domani, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League, dove dunque farà il suo debutto da allenatore Andrea Pirlo. C’è grande attesa sulle mosse del nuovo tecnico bianconero per quanto riguarda le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus, perché la partenza in campionato della Vecchia Signora non è stata perfetta e dopo il pareggio di Crotone c’è qualche perplessità che andrebbe smentita in Champions League, dove ogni eventuale passo falso potrebbe avere conseguenze più gravi. Attenzione dunque alla lunga trasferta in Ucraina, pesante sotto ogni punto di vista: noi nel frattempo possiamo scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus.

DIRETTA DINAMO KIEV JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Dinamo Kiev Juventus sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky: appuntamento per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), oppure in diretta streaming video su Sky Go, servizio riservato sempre agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS

LE SCELTE DI LUCESCU

Nelle probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus, sicuramente ci intriga il fatto che Mircea Lucescu sfida Andrea Pirlo, che il tecnico rumeno fece esordire da ragazzino al Brescia. Ne è passata di acqua sotto i ponti e ora Lucescu per la sua Dinamo Kiev pensa a sfidare una big come la Juventus e un Pirlo “allenatore novello” con il modulo 4-3-3 nel quale i probabili titolari dovrebbero essere Bushchan in porta; difesa a quattro formata da Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko e Karavaev da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo invece dovremmo vedere dal primo minuto Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko ed infine nel tridente offensivo le scelte di Lucescu potrebbero cadere su Rodrigues, Supryaga e de Pena.

LE MOSSE DI PIRLO

Come risponderà dunque Andrea Pirlo al suo maestro Mircea Lucescu? Le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus sul fronte bianconero ci dicono che in attacco dovremmo vedere la coppia formata da Morata e Dybala titolari, supportati da Kulusevski che dovrebbe agire alle loro spalle da trequartista in un modulo 3-4-1-2, a meno che il giovane svedese agisca da esterno e in questo caso finirebbe in panchina Chiesa, mentre a sinistra l’esterno sarà Cuadrado. A centrocampo Arthur è certo di un posto, l’altro se lo giocano Rabiot e Bentancur. Dovrebbe invece essere tutto chiaro nella difesa della Juventus, con Szczesny tra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Danilo, Bonucci e Chiellini.

TABELLINO DINAMO KIEV JUVENTUS

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, de Pena. All. Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Dybala. All. Pirlo.



