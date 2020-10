Probabili formazioni Dinamo Kiev Juventus / Quote, torna Chiellini titolare

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS: COME CAMBIA LA JUVE DI COPPA?

Si accenderà questa sera alle ore 18,55 la sfida per il primo turno del girone G della Champions League tra Dinamo Kiev e Juventus: andiamo dunque a scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben impazienti di scoprire come Andrea Pirlo disporrà i suoi per il primo banco di prova europeo: l’avversario, ben noto (Lucescu è stato allenatore dello stesso bresciano), è assai ostico e non scordiamo che pure il tecnico della Vecchia Signora ancora una volta dovrà fare i conti con alcune assenze eccellenti (non ultima quella di Cristiano Ronaldo, indisponibile perchè trovato positivo al coronavirus). Pure siamo sicuri che il volto nuovo della panchina bianconera ha ancora diverse carte da giocare in vista di questo atteso debutto in Champions League 2020-21. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte di Lucescu e Pirlo per le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la formazione ucraina sia squadra ostica, pure non possiamo non concedere alla Vecchia Signora il benestare del pronostico. Pure la Snai, nell’1×2 del match ha fissato a 4,25 il successo della Dinamo Kiev, contro il più basso 1,90 dato alla vittoria della Juventus: il pareggio è stato quotato a 3,35.

LE PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS

LE MOSSE DI LUCESCU

Per le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus, ecco che Mister Lucescu dovrebbe disporre i suoi secondo il consueto 4-3-3, dove certo della maglia titolare sarà naturalmente Bushchan, confermato tra i pali. Per la difesa a 4 della squadra ucraina, ecco che questa sera si faranno avanti Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko e Karavaev, benchè pure dalla panchina rimangano a disposizione Syrota e Popov. Per la mediana a tre ecco sicuro della maglia da titolare il regista Sydorchuk, mentre toccherà a Buyalskyi e Shaparenko fare da mezz’ali: in attacco pure il tecnico non ha dubbi nel consegnare le maglie da titolari a Rodriguez, Supryaga e De Pena, questo poi fresco di gol nella sfida di campionato contro il Rukh Lviv.

LE SCELTE DI PIRLO

Potrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo prediletto da Andrea Pirlo per le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus, dove saranno tante le riconferme rispetto all’ultimo 11 bianconero, visto pochi giorni fa in campo contro il Crotone per la Serie A. Ancora privo di Cristiano Ronaldo, sicuramente l’allenatore bresciano non potrà oggi fare a meno di Kulusevski e Morata per il reparto offensivo bianconero, ma è grande la speranza di rivedere al fianco dello spagnolo già dal primo minuto Paulo Dybala, da tempo fermo in infermeria. In mediana invece non dubitiamo di cedere pronti dal primo minuto sia Bentancur che Arthur, mentre sulle fasce esterne si candidano per una maglia da titolare Cuadrado e Chiesa (che sarà costretto a saltare per squalifica il prossimo turno di Serie A). Nella difesa bianconera invece tornerà titolare da primo minuto Chiellini: con lui ecco anche Bonucci e Danilo, mentre tra i pali non mancherà Szvzesny.

TABELLINO DIAMO KIEV JUVENTUS

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, de Pena. All. Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Dybala. All. Pirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA