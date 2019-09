Probabili formazioni Dinamo Zagabria Atalanta/ Quote, Zapata e Ilicic titolari certi

Inizia questa sera alle ore 21,00 tra le mura dello Stadion Maksimir l’avventura dell’Atalanta in Champions league: primo avversario sarà la Dinamo Zagabria del tecnico Bjelica ed alla vigilia del fischio d’inizio è certo il momento di esaminare quali saranno le probabili formazioni del match. Se infatti il tecnico dei croati non pare avere molti dubbi nel consegnare le maglie da titolari per le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta, ecco che non sono pochi i dubbi che affollano lo spogliatoio di Gasperini. Il tecnico della Dea come i suoi giocatori, certo vogliono fare bene in questo storico debutto nella prima competizione per club del continente, ma pure non tutti sono al top della condizione. Pure si registra una certa difficoltà da parte dell’allenatore nerazzurro in difesa, dove il rientro di Palomino e le vicende legate al caso Skrtel (con l’approdo del volto nuovo Kjaer) hanno acceso parecchi dubbi. Andiamo allora subito a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Prima di esaminare le mosse dei due allenatori, diamo un occhio anche alle quote e il pronostico che accompagnano questo incontro per la Champions league, visto che la Dea pare ben favorita in trasferta. Le quote snai poi sono ben chiare e nell’1×2 vediamo che il successo della Dinamo Zagabria è stato dato a 3,60, contro il più basso 2,15 assegnato all’Atalanta, mentre il pareggio è stato fissato a 3,40.

LE PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA ATALANTA

LE MOSSE DI BJELICA

Come riferito prima, Bjelica non pare avere grandi dubbi nel fissare le sue mosse per le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta: sa bene che contro la Dea serve solo il suo 11 più in forma. Seguendo quindi il 4-2-3-1 come modulo di riferimento ecco che in difesa questa sera vedremo in campo dal primo minuto, davanti al portiere Livakovic, il duo centrale Dilaver e Peric, con la coppia Stohjanovic-Leovac adibita ai lati. Per la mediana si fanno avanti Ademi e Moro, mentre toccherà a Olmo fare da trequartista alle spalle della prima punta Petkovic. Completeranno quindi lo schieramento croato Orsic e Hajrovic, ma certo non mancano alternative interessanti dalla panchina.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Atalanta, i primi dubbi per Gasperini arrivano dalla difesa, dove la sola certezza è il numero uno Pierluigi Gollini, che certo non mancherà questa sera a Zagabria. Di fronte all’estremo difensore è però ballottaggio aperto per il modulo a tre in difesa: le prime scelte per il Gasp dovrebbero però infine essere Toloi, Dijmsiti e Masiello, anche se sarebbe davvero interessante vedere il volto nuovo del mercato Simon Kjaer. Proseguendo nel 3-4-1-2 di partenza della Dea, ecco che oggi in mediana dovrebbero presenziare dal primo minuto De Roon e Freuler al centro, con Hateboer e Gosens ai lati. Infine ecco che sulla trequarti non dovrebbe mancare il Papu Gomez, che pure è apparso appena opaco in questo avvio di stagione: per le due punte i titolari saranno Ilicic e Zapata (in ottima forma come abbiamo visto contro il Genoa), pur con Muriel a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): 40 Livakovic; 30 Stojanovic, 66 Dilaver, 55 Peric, 22 Leovac; 5 Ademi, 27 Moro; 8 Hajrovic, 7 Olmo, 99Orsic; 21 Petkovic All. Bjelica

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Dijmsiti, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata All. Gasperini



