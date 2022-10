Probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan/ Diretta tv, Tomori squalificato

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan presentiamo la partita di domani sera in Croazia per la quinta giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023: si tratta di un girone nel quale tutto è ancora possibile, dal primo al quarto posto. Meglio quindi non fare troppi calcoli, al Milan di Stefano Pioli è richiesta una vittoria per aumentare le proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale, un traguardo che naturalmente si complicherebbe con un pareggio e diventerebbe difficilissimo in caso di sconfitta. Il Milan ci arriva dalla larga vittoria contro il Monza, ma in Champions League serve ancora un salto di qualità.

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Quote: Calhanoglu e Mkhitaryan insieme?

Contro la Dinamo Zagabria era arrivata una bella vittoria per 3-1 a San Siro, tuttavia i croati in casa sono decisamente più temibili e hanno già raccolto 4 punti (che sono esattamente gli stessi dei rossoneri) grazie al pareggio contro il Salisburgo e soprattutto al successo contro il Chelsea, dunque attenzione alle insidie di questa ostica trasferta slava. Di certo le scelte dei due allenatori saranno fondamentali, allora analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan.

Probabili formazioni Napoli Ajax/ Quote: certezze per Luciano Spalletti in mezzo

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Dinamo Zagabria Milan sarà riservata domani sera per gli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo visibile in chiaro. Le possibilità per la diretta streaming video saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento da Sky Go, Now TV e Infinity +.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN

LE MOSSE DI CACIC

Nelle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan, l’allenatore di casa Ante Cacic dovrebbe puntare su un modulo 4-2-3-1 nel quale potrebbe agire questi undici titolari: Livakovic in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Ristovski, Sutalo, Peric e Ljubicic da destra a sinistra; nel cuore della mediana la coppia titolare dovrebbe essere composta da Ademi e Misic; infine nel reparto più offensivo della Dinamo Zagabria andiamo a collocare come possibili titolari sulla linea della trequarti Spikic a destra, Ivanusec come trequartista centrale e l’ala sinistra Orsic, naturalmente tutti a supporto del centravanti Petkovic.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA JUVENTUS/ Quote, difesa con Bonucci e Bremer

LE SCELTE DI PIOLI

Modulo speculare anche per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan, tuttavia l’allenatore rossonero deve tenere conto ancora di alcune assenze per comporre l’undici titolare del suo modulo 4-2-3-1: in porta Tatarusanu; davanti a lui ci aspettiamo ancora Kalulu allargato a destra, con Gabbia e Kjaer centrali considerata la squalifica di Tomori, infine naturalmente Theo Hernandez terzino destro; in mediana avremo la classica coppia composta da Bennacer e Tonali; qualche dubbio in più potrebbe esserci in attacco, ma considerate anche le condizioni fisiche (vedi ad esempio Brahim Diaz), ecco che dovremmo vedere in azione Messias, De Ketelaere e Rafael Leao da destra a sinistra alle spalle del centravanti Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA