Probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan/ Quote, chance per De Ketelaere?

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan ci fanno entrare in clima partita per la sfida di stasera sul campo dei campioni di Croazia per la quinta giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023. Una partita che il Milan di Stefano Pioli deve cercare di vincere, dal momento che si tratta di un girone nel quale tutto è ancora possibile. Meglio quindi non fare troppi calcoli, il Milan di Stefano Pioli con un successo avvicinerebbe decisamente il traguardo della qualificazione agli ottavi di finale, che naturalmente si complicherebbe con un pareggio mentre con una sconfitta si rischierebbe di non passare nemmeno in Europa League. Al Milan in Champions League serve ancora un salto di qualità, quello che in campionato è ormai ampiamente acquisito ed è stato confermato anche sabato scorso nel derby “emozionale” con il Monza.

Diretta/ Dinamo Zagabria Salisburgo (risultato finale 1-1): gol di Seiwald e Ljubicic

Contro la Dinamo Zagabria era arrivata una bella vittoria per 3-1 a San Siro, tuttavia le due squadre sono appaiate a quota 4 punti nella classifica del girone e questo ci porta a sottolineare che i croati in casa sono decisamente più temibili e hanno già raccolto il pareggio contro il Salisburgo e soprattutto il successo contro il Chelsea, dunque la trasferta slava sarà particolarmente insidiosa, anche perché pure la Dinamo si gioca tutto. Di certo le scelte dei due allenatori saranno fondamentali, allora analizziamo le ultime notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan.

Diretta/ Salisburgo Dinamo Zagabria (risultato finale 1-0): rigore vincente di Okafor

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Dinamo Zagabria Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Dinamo Zagabria.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN

LE MOSSE DI CACIC

Nelle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan, l’allenatore di casa Ante Cacic dovrebbe puntare su un modulo 4-2-3-1 nel quale potrebbe agire questi undici titolari: Livakovic in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Ristovski, Sutalo, Peric e Ljubicic da destra a sinistra; nel cuore della mediana la coppia titolare dovrebbe essere composta da Ademi e Misic; infine nel reparto più offensivo della Dinamo Zagabria andiamo a collocare come possibili titolari sulla linea della trequarti Spikic a destra, Ivanusec come trequartista centrale e l’ala sinistra Orsic, naturalmente tutti a supporto del centravanti Petkovic.

DIRETTA/ Milan Dinamo Zagabria (risultato 3-1): primi tre punti per i rossoneri

LE SCELTE DI PIOLI

Modulo speculare anche per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Milan, tuttavia l’allenatore rossonero deve tenere conto ancora di alcune assenze per comporre l’undici titolare del suo modulo 4-2-3-1: in porta Tatarusanu; davanti a lui ci aspettiamo ancora Kalulu allargato a destra, con Gabbia e Kjaer centrali considerata la squalifica di Tomori, infine naturalmente Theo Hernandez terzino destro; in mediana avremo la classica coppia composta da Bennacer e Tonali; qualche dubbio in più potrebbe esserci in attacco, ma considerate anche le condizioni fisiche (vedi ad esempio Brahim Diaz), ecco che dovremmo vedere in azione Messias, De Ketelaere e Rafael Leao da destra a sinistra alle spalle del centravanti Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA