PROBABILI FORMAZIONI DJURGARDEN CHELSEA: SFIDA FRA ESTREMI OPPOSTI

Difficile immaginare un confronto più squilibrato (almeno sulla carta) in una semifinale europea, in Conference League le probabili formazioni Djurgarden Fiorentina ci presentano il curioso match di Stoccolma. In valore economico l’intera rosa degli svedesi non vale come un giocatore medio degli inglesi, per il Djurgarden è una sorta di favola conquistata grazie al successo nel quarto di finale contro il Rapid Vienna (tra l’altro molto netto e meritato) e adesso c’è ben poco da perdere: comunque vada sarà un successo, a patto di non fare figuracce.

Diretta/ Chelsea Legia Varsavia (risultato finale 1-2): non basta! (Conference League, 17 aprile 2025)

Il Chelsea invece è da settembre che è la grande favorita per il trionfo finale, ruolo onorato sempre molto bene, anche nei quarti contro il Legia Varsavia di fatto chiusi già all’andata, pur con l’ininfluente ko al ritorno. Mister Maresca potrebbe anche permettersi un ampio turnover e il gap tecnico resterebbe comunque nettissimo in favore dei Blues nelle probabili formazioni Djurgarden Fiorentina, ma naturalmente adesso proviamo ad approfondire il tema.

DIRETTA/ Legia Varsavia Chelsea (risultato finale 0-3): la chiude Madueke! (Conference League 2025)

PRONOSTICO E QUOTE SENZA STORIA

Il pronostico su Djurgarden Chelsea è scontato anche secondo la Snai: quota 1,35 infatti per il segno 2, mentre poi si sale a 4,75 in caso di pareggio e soprattutto a 7,25 per una vittoria svedese, considerata molto difficile anche a Stoccolma.

PROBABILI FORMAZIONI DJURGARDEN CHELSEA

POCO RIPOSO PER HONKAVAARA

Per le probabili formazioni Djurgarden Chelsea osserviamo che gli svedesi hanno giocato lunedì in campionato (non un grande trattamento da parte della Federazione per questo exploit), l’allenatore finlandese Jani Honkavaara si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Rinne in porta, davanti a lui Stahl, Larsson, Danielson e Kosugi in una difesa a quattro, poi ecco Stensson e Findell in mediana, mentre il reparto offensivo scandinavo si dovrebbe aprire con Gulliksen, Priske e Haarala sulla trequarti a supporto di Nguen, che sarà l’unica punta del Djurgarden.

Diretta/ Chelsea Copenaghen (risultato finale 1-0): Dewsbury-Hall vale la certezza dei quarti (13 marzo 2025)

QUALI TITOLARI PER MARESCA?

Il modulo 4-2-3-1 dovrebbe essere il riferimento tattico anche per Enzo Maresca nelle probabili formazioni Djurgarden Chelsea, qui il tema è quanto turnover ci sarà, dal momento che tecnicamente non c’è paragone e quindi i Blues possono permettersi di giostrare i loro calciatori. Vogliamo comunque ipotizzare Jorgensen in porta; i quattro difensori potrebbero essere da destra a sinistra Malo Gusto, Badiashile, Adarabioyo e Acheampong; proseguiamo poi con la possibile coppia in mediana formata da James e Dewsbury-Hall; in attacco sono nomi comunque interessanti, come George, Palmer e Sancho alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Nkunku.

PROBABILI FORMAZIONI DJURGARDEN CHELSEA: IL TABELLINO

DJURGARDEN (4-2-3-1): Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Stensson, Findell; Gulliksen, Priske, Haarala; Nguen. All. Honkavaara.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Badiashile, Adarabioyo, Acheampong; James, Dewsbury-Hall; George, Palmer, Sancho; Nkunku. All. Maresca.